İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası ile İş Birliği Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası ile İş Birliği Yapacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası ile İş Birliği Yapacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dünya Bankası heyeti ve İller Bankası temsilcileriyle bir araya gelerek, İzmir'de yapılacak su ve ulaşım altyapısı projeleri için iş birliği görüşmeleri yaptı.

17.05.2024 18:54  Güncelleme: 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dünya Bankası heyeti ve İller Bankası temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU tarafından hayata geçirilecek projeler için iş birliği masaya yatırıldı. Dünya Bankası'ndan gelecek 168 milyon euro ile yapılması planlanan su ve ulaşım altyapısına yönelik yatırım projelerinin görüşüldüğünü belirten Başkan Tugay, "İzmir, altyapısı güçlü ve afetlere dirençli bir kent olarak öne çıkacak. Bu alanda hazırladığımız projeleri uluslararası iş birlikleri ile hayata geçireceğiz" dedi.

Dünya Bankası heyeti, Alanna Simpson liderliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler yapmak amacıyla İzmir'i ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve üst yönetim ile bir araya gelen heyete Ankara İller Bankası Genel Müdürlüğü ve İzmir Bölge Müdürlüğü'nden üst düzey temsilciler eşlik etti. Görüşmelerde, İzmir'de Dünya Bankası'ndan gelecek 168 milyon euro finansman ile yapılacak su ve ulaşım altyapı yatırım projeleri ele alındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "İzmir, altyapısı güçlü ve afetlere dirençli bir kent olarak öne çıkacak. Bu konuda tüm imkanları kullanacağız. Dünya Bankası ile iş birliğimiz yeni projelerle sürecek" dedi.

İKİ FARKLI PROJE ÜZERİNDEN GELİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yararlanmaya hak kazandığı iki ayrı Dünya Bankası projesi için 5 yıl geri ödemesiz 30 yıl vadeli toplam 168 milyon euro tutarında kredi sağlanacak. Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında İZSU tarafından taşkınların önüne geçmek için 110 milyon euroluk yağmur suyu ve atık su ayrıştırma çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı 20 milyon euroluk 10 dere üzeri karayolu köprüsü finanse edilecek.

Ayrıca dahil olunan Türkiye İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında Ege Mahallesi kavşağının yapımı için 38 milyon euroluk finansman İzmir'e çekilmiş olacak. Kentsel dönüşüm çalışmaları süren Ege Mahallesi'ndeki kavşak projesiyle trafikte geçen sürenin azaltılması, motorlu taşıt kaynaklı karbon salımlarının en az düzeye indirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası, Dünya Bankası, Cemil Tugay, İzmir, Ulaşım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası ile İş Birliği Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 03:01:18. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası ile İş Birliği Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement