İzmir Büyükşehir Belediyesi Efes Selçuk'ta Haşereyle Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, haşereyle mücadele kapsamında başlatılan çalışmaları Efes Selçuk'ta da sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, haşereyle mücadele çalışmaları kapsamında Efes Selçuk'ta da yoğun mesai yapıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarda, Atatürk Caddesi'nin tamamı ilaçlandı. Hafta sonu da devam eden ilaçlama çalışmaları, ilçenin tespit edilen bölgelerinde yoğunlaştırılarak sürdürüldü.

Yetkililer, vatandaşların haşere şikayetlerini belediyenin ilgili birimlerine iletmelerinin yeterli olacağını belirterek, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için bu mücadelenin bir parçası olarak bu iş birliğine destek vermelerini talep etti.