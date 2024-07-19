İzmir Büyükşehir Belediyesi, Efes Selçuk'ta Muhtarlara Yangın Eğitimi Verdi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Efes Selçuk'ta Muhtarlara Yangın Eğitimi Verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Efes Selçuk\'ta Muhtarlara Yangın Eğitimi Verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Efes Selçuk'ta görev yapan muhtarlara yangın öncesi, yangın anı ve sonrasında atılması gereken adımlarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Eğitimde orman yangınlarının artışı ve önlemler vurgulandı.

19.07.2024 16:34  Güncelleme: 16:43
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Efes Selçuk'ta görev yapan muhtarlara yönelik yangın öncesi, yangın anı ve sonrasında atılması gereken adımlarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, son dönemde artan orman yangınlarıyla ilgili olarak Efes Selçuklu muhtarlara yönelik eğitim düzenledi. Eğitim Şube Müdürü Serkan Korkmaz, eğitime ilişkin, "İzmir'de birçok ilçemizde orman yangını çıktı. Bu yangınların neredeyse yüzde 80-90'ı insan kaynaklı faktörlerden kaynaklanıyor. Bu sebeple alınacak önlemler ve bilinçlendirme faaliyetleri ile hem yaşam alanlarını korumamız hem de gelecek nesillere miras bırakmamız mümkün" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürlüğü'nde görevli Şerife Güzel, çalışmada amaçlarının başlangıç yangınlarını önlemek için yangın tankerleri dağıtmak olduğunu aktararak, "Geçtiğimiz yıl 18 Temmuz'dan bugüne kadar Selçuk'ta çıkan 325 yangının 203'ü ot yangınları dediğimiz başlangıç yangınları. Selçuk'ta bir yıl içinde 12 tane orman yangını çıkmış. Bu demek oluyor ki; tankerlerimize büyük iş düşüyor. Muhtarlarımızın öncülüğünde tankerlerin aktif olarak kullanılması ve geri dönüşlerinin bize iletilmesini önemsiyoruz" diye konuştu.

Toplantıya katılan Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak orman yangınlarının arttığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Küresel iklim değişikliği nedeniyle kurak bir iklime doğru gidiyoruz. Her ne kadar Türkiye'de güneş ışınları 90 derece açıyla düşmese de topoğrafı olarak çok eğimli bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla da güneş ışınlarının düşme açısı, geldiği açıdan farklı olarak daha dik açıyla düşme oluşturuyor. Bu da zemin geçit kuraklığı arttırır. Önümüzde üç tane konu var. Bunlardan biri deprem. Zaten bulunduğumuz kuşak maalesef depreme müsait. Bir diğeri de seller ve kuraklığa bağlı olarak çıkan yangınlar. Bunlarla maalesef çok karşılaşıyoruz. Özellikle kırsal alanlardaki muhtarlara çok büyük görev düşüyor. Çünkü oradaki ot yangınlarıyla başlayan yangınlar diğer kızılçam arazilerine de sıçrıyor ve maalesef afete dönüştürüyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Efes Selçuk'ta Muhtarlara Yangın Eğitimi Verdi - Son Dakika

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