İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eğlen-Öğren Yaz Etkinlikleri ile Atıksız Yaşamı Destekliyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eğlen-Öğren Yaz Etkinlikleri ile Atıksız Yaşamı Destekliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, genç nesillerin çevre bilincini artırmak için Eğlen-Öğren Yaz Etkinlikleri kapsamında atıksız yaşam atölyelerini sürdürüyor. Geleceğe 'Dönüşüm' sanal gerçeklik oyunu ise çocukları sanal bir dünyaya davet ederek onlara atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerini deneyimleme fırsatı sunuyor.

27.07.2024 11:50
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, genç nesillerin çevre bilincini artırmak için Eğlen-Öğren Yaz Etkinlikleri kapsamında atıksız yaşam atölyelerini sürdürüyor. Geleceğe "Dönüşüm" sanal gerçeklik oyunu ise çocukları sanal bir dünyaya davet ederek onlara atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerini deneyimleme fırsatı sunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle Eğlen-Öğren Yaz Etkinlikleri kapsamında yapılan atıksız yaşam atölyeleri sürüyor. Çocuk ve gençlerden yoğun ilgi gören Geleceğe "Dönüşüm" VR Sanal Gerçeklik Oyunu ise atıkların kaynağında önlenmesi ve ayrı toplanması konusundaki farkındalığı arttırıyor. 10 Temmuz'da başlayan etkinlik dizisinin Karabağlar ayağında etkinliğe katılan çocuklar ve gençler, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  Atıksız Yaşam Drama etkinliğinin yapıldığı, çocuklara atık pil toplama kutusunun ve Zero isimli defterin hediye edildiği atölyeye sanal gerçeklik oyunu damga vurdu.

"Çocuklar aslında çok şey biliyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sıfır atık üzerine önemli çalışmalar yaptığını belirten Drama ve Yoga Öğretmeni Sema Alevcan "Çocuklar aslında çok şey biliyorlar. Çevreye dair, iklime dair bilinçliler. Ancak doğal olarak bunun günlük yaşamdaki yansımaları ve uygulama noktasında biraz zorlanıyorlar. Atılan bir tane plastik gerçekten ne oluyor, bunun bilinmesi gerekiyor" dedi. Çocuklarla etkinliği gerçekleştirirken hem sanatı hem doğayı kullandıklarını belirten Sema Alevcan, oyunların içerisinde sıfır atık, geri dönüşüm gibi kavramları da öğrettiklerini belirtti.

"Hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü personeli Burak Andaç "Bu etkinliğin amacı, çocuklara iklim değişikliğinin ve çevre sorunlarının gelecekte nelere sebep olabileceğini, yaşamı nasıl olumsuz etkileyebileceğini teknoloji aracılığıyla göstermek. Bunu sanal bir gerçeklikle göstermenin çocuklar açısından daha ilgi çekici olacağını düşündük. Böylece daha akılda kalıcı bir şey yapmayı hedefledik. Şu ana kadar da gayet güzel gidiyor. Çocuklar hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar" dedi.

İlk sanal gerçeklik heyecanı

Oyuna katılan öğrencilerden Nehir Yılmaz ise ilk kez bir sanal gerçeklik ortamına katıldığını belirterek "Işıkları kapattım, çöpleri toplamaya başladım. Çok heyecanlıydı" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

-Genel ve detay görüntüler

  • İzmir Büyükşehir Belediyesi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle Eğlen-Öğren Yaz Etkinlikleri kapsamında yapılan atıksız yaşam atölyelerinden görüntüler
-Konuşma
  • Drama ve Yoga Öğretmeni Sema Alevcan
  • Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü personeli Burak Andaç
  • Öğrenci Nehir Yılmaz

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eğlen-Öğren Yaz Etkinlikleri ile Atıksız Yaşamı Destekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eğlen-Öğren Yaz Etkinlikleri ile Atıksız Yaşamı Destekliyor - Son Dakika
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