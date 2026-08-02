İzmir Büyükşehir Belediyesi ESBAŞ Kavşağı’nı yeniledi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ESBAŞ Kavşağı’nı yeniledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESBAŞ Kavşağı’nı yeniledi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir'deki ESBAŞ Kavşağı'nı yaklaşık 3 bin metrekarelik peyzaj düzenlemesiyle yeniledi. Su tasarrufu sağlayan kurakçıl bitkiler, dekoratif taşlar ve yaklaşık 4 bin bitkiyle tasarlanan kavşak, estetik bir görünüme kavuştu.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir'deki ESBAŞ Kavşağı'nı yaklaşık 3 bin metrekarelik peyzaj düzenlemesiyle yeniledi. Su tasarrufu sağlayan kurakçıl bitkiler, dekoratif taşlar ve yaklaşık 4 bin bitkiyle tasarlanan kavşak, estetik bir görünüme kavuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, özgün peyzaj tasarımlarıyla kentin estetik görünümünü güçlendirmeye devam ediyor. Kentin farklı noktalarındaki kavşak, refüj, orta alan, yol kenarı ve atıl alanlarda çalışmalar yürüten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, ESBAŞ Kavşağı'ndaki düzenlemeyle de dikkat çekti. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından araç yoğunluğunu azaltmak amacıyla gerçekleştirilen düzenlemelerin tamamlanmasının ardından başlatılan peyzaj çalışmasıyla, Akçay Caddesi üzerinde ESBAŞ ve Optimum Alışveriş Merkezi kesişiminde yer alan kavşak yenilendi. Her gün on binlerce aracın geçtiği alan; çiçek desenleri, ada düzenlemeleri, kurakçıl bitki türleri ve dekoratif peyzaj malzemeleriyle estetik bir görünüme kavuşturuldu. Çalışmada, su tasarrufu sağlayan bitki türleri tercih edilerek sürdürülebilir peyzaj anlayışı da gözetildi.

4 BİN BİTKİYLE ÖZEL TASARIM

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yaklaşık 3 bin metrekarelik ESBAŞ Kavşağı'nda gerçekleştirilen peyzaj çalışmasında, farklı türlerde 4 bine yakın bitki kullanıldı. Penisetum, agav, imperata, kaktüs zakkum, tenaks, alev çalısı, sabin ardıç, taflan, Çin karanfili, drenasa ve Macar gülü türlerinin yer aldığı uygulamada, alana 900 metreküp toprak serimi yapıldı. Tasarımda cüruf ve irmik serimi ile dekoratif kaya kullanımlarına yer verildi. 23 kaya ile desteklenen peyzaj düzenlemesi, kavşağa estetik bir görünüm kazandırdı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi ESBAŞ Kavşağı’nı yeniledi - Son Dakika

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