İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne Ek Hizmet Binası İnşa Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne Ek Hizmet Binası İnşa Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eşrefpaşa Hastanesi'ne 11 bin metrekarelik yeni ek hizmet binası inşa edecek. İhale 3 Mayıs Cuma günü yapılacak.

26.04.2024 15:13  Güncelleme: 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilk belediye hastanesi olma özelliği taşıyan Eşrefpaşa Hastanesi'ne ek hizmet binası yapılması için ihaleye çıkılıyor. İhale, 3 Mayıs Cuma günü saat 10.30'da Kültürpark 3 Nolu Hol'de yapılacak. 7 katlı yeni bina inşaatının 730 gün içerinde tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait olan Eşrefpaşa Hastanesi'ne yaklaşık 11 bin metrekarelik yeni ek hizmet binası inşa edecek. Ek bina için ihale 3 Mayıs Cuma günü Kültürpark 3 Nolu Hol'de saat 10.30'da yapılacak.

İZMİRLİLER TAM TEŞEKKÜLLÜ BELEDİYE HASTANESİNE KAVUŞACAK

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yavuz Uçar, İzmir'de 116 yıldır hizmet veren Eşrefpaşa Hastanesi'nde 30 Ekim 2020'deki İzmir depreminin ardından çocuk, yeni doğan, kadın doğum servisi, doğumhaneler ile acil servislerin olduğu binaların kullanılamaz duruma geldiğini ifade etti. Yavuz Uçar, "117 yaşına girecek Eşrefpaşa Hastanesi,  İzmir Büyükşehir Belediyemiz gibi kimsesizlerin kimsesi olmaya her zaman devam edecek. Hastanenin tam kapasiteyle İzmirlilere hizmet vermesi için iki katı bodrum olmak üzere toplam 7 katlı yeni bina inşaatının ardından İzmirliler alanında uzman doktorlarımızla, modern ve tam teşekküllü belediye hastanesine kavuşacak" dedi.

6 AMELİYATHANE 34 HASTA ODASI

11 bin metrekarelik 7 katlı yeni binada 6 ameliyathane, acil servis, acil röntgen, acil laboratuvar, ameliyat odası, yeni doğan yoğun bakım ve normal yoğun bakım, kadın doğum ve çocuk servisleri ile 34 hasta odası olacak. Bu bina ile 30 Ekim'de kaybedilen hizmet kapasitesi yeniden sağlanmış olacak.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eşrefpaşa Hastanesi, İzmir, İzmir, Belediye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne Ek Hizmet Binası İnşa Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
14:55 Süper Lig’i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini’ye formayı giydiriyor Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:41 Şevket Çoruh’un ardından Oya Okar da Arka Sokaklar’a geri döndü Şevket Çoruh'un ardından Oya Okar da Arka Sokaklar'a geri döndü
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 15:33:52. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne Ek Hizmet Binası İnşa Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement