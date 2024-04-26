İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne Ek Hizmet Binası İnşa Ediyor

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilk belediye hastanesi olma özelliği taşıyan Eşrefpaşa Hastanesi'ne ek hizmet binası yapılması için ihaleye çıkılıyor. İhale, 3 Mayıs Cuma günü saat 10.30'da Kültürpark 3 Nolu Hol'de yapılacak. 7 katlı yeni bina inşaatının 730 gün içerinde tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait olan Eşrefpaşa Hastanesi'ne yaklaşık 11 bin metrekarelik yeni ek hizmet binası inşa edecek. Ek bina için ihale 3 Mayıs Cuma günü Kültürpark 3 Nolu Hol'de saat 10.30'da yapılacak.

İZMİRLİLER TAM TEŞEKKÜLLÜ BELEDİYE HASTANESİNE KAVUŞACAK

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yavuz Uçar, İzmir'de 116 yıldır hizmet veren Eşrefpaşa Hastanesi'nde 30 Ekim 2020'deki İzmir depreminin ardından çocuk, yeni doğan, kadın doğum servisi, doğumhaneler ile acil servislerin olduğu binaların kullanılamaz duruma geldiğini ifade etti. Yavuz Uçar, "117 yaşına girecek Eşrefpaşa Hastanesi, İzmir Büyükşehir Belediyemiz gibi kimsesizlerin kimsesi olmaya her zaman devam edecek. Hastanenin tam kapasiteyle İzmirlilere hizmet vermesi için iki katı bodrum olmak üzere toplam 7 katlı yeni bina inşaatının ardından İzmirliler alanında uzman doktorlarımızla, modern ve tam teşekküllü belediye hastanesine kavuşacak" dedi.

6 AMELİYATHANE 34 HASTA ODASI

11 bin metrekarelik 7 katlı yeni binada 6 ameliyathane, acil servis, acil röntgen, acil laboratuvar, ameliyat odası, yeni doğan yoğun bakım ve normal yoğun bakım, kadın doğum ve çocuk servisleri ile 34 hasta odası olacak. Bu bina ile 30 Ekim'de kaybedilen hizmet kapasitesi yeniden sağlanmış olacak.