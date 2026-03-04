İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yıldır: Hiç Kimsenin Kendini Yalnız Hissetmediği Bir Yaşamı Var Etmek İstiyoruz

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iftar sofrasını bu kez Foça'da kurdu. Programa katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, "Hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmediği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir kenti, yaşamı var etmek istiyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayında 30 ilçeyi kapsayan iftar programı Foça ile devam etti. Yeni Foça Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, CHP Foça İlçe Başkanı Kenan Düzgün, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, vatandaşlar katıldı.

"Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği kenti var etmek istiyoruz"

Sofraların bereketli, gönüllerin huzurlu olmasını dilediğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yıldır, "Ramazanda bu iftar sofrasını kurmaktan, sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Bu sofrada zengin ya da yoksul farkı olmaksızın oturuyoruz. Burada aslında geleceğe dair umudumuzu paylaşıyoruz. Hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmediği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir kenti, yaşamı var etmek istiyoruz. Eminim sizin de yardımlarınız ve katkılarınızla mutlaka bunu gerçekleştireceğiz. Sofralarınızın her zaman bereketli olmasını, gönüllerinizin huzurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Nice Ramazanlaraylarınınice bayramları mutlulukla geçirelim"

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ise "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a bizleri ağırladığı için teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte nice Ramazan aylarını, nice bayramları sağlık, huzur ve mutlulukla geçirelim diliyorum" dedi.

Hangi ilçelerle devam edecek?

İftar programı; 5 Mart'ta Kiraz Cem Yazan Kapalı Pazaryeri'nde, 6 Mart'ta Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı'nda, 7 Mart'ta Seferihisar Kapalı Pazaryeri'nde, 8 Mart'ta Menemen Asarlık Kapalı Pazaryeri'nde, 9 Mart'ta Selçuk Açık Pazaryeri'nde (Türkmen Pazar Alanı), 10 Mart'ta Konak Kemeraltı Milli Kütüphane Caddesi'nde, 11 Mart'ta Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda, 12 Mart'ta Kınık Cumhuriyet Meydanı'nda, 13 Mart'ta Dikili Atatürk Meydanı'nda, 14 Mart'ta Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda, 15 Mart'ta Aliağa Demokrasi Meydanı'nda, 16 Mart'ta Karabağlar Vatan Kapalı Pazaryeri'nde, 17 Mart'ta Karaburun Mordoğan Merkez'de, 18 Mart'ta Çeşme Meydan'da ve 19 Mart'ta Urla Meydan'da kurulacak sofralarla devam edecek.