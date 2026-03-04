İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yıldır: Hiç Kimsenin Kendini Yalnız Hissetmediği Bir Yaşamı Var Etmek İstiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yıldır: Hiç Kimsenin Kendini Yalnız Hissetmediği Bir Yaşamı Var Etmek İstiyoruz

04.03.2026 21:24  Güncelleme: 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında çeşitli ilçelerde düzenlediği iftar programına Foça'da devam etti. Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, iftar sofrasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iftar sofrasını bu kez Foça'da kurdu. Programa katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, "Hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmediği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir kenti, yaşamı var etmek istiyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayında 30 ilçeyi kapsayan iftar programı Foça ile devam etti. Yeni Foça Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, CHP Foça İlçe Başkanı Kenan Düzgün, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, vatandaşlar katıldı.

"Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği kenti var etmek istiyoruz"

Sofraların bereketli, gönüllerin huzurlu olmasını dilediğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yıldır, "Ramazanda bu iftar sofrasını kurmaktan, sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Bu sofrada zengin ya da yoksul farkı olmaksızın oturuyoruz. Burada aslında geleceğe dair umudumuzu paylaşıyoruz. Hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmediği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir kenti, yaşamı var etmek istiyoruz. Eminim sizin de yardımlarınız ve katkılarınızla mutlaka bunu gerçekleştireceğiz. Sofralarınızın her zaman bereketli olmasını, gönüllerinizin huzurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Nice Ramazanlaraylarınınice bayramları mutlulukla geçirelim"

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ise "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a bizleri ağırladığı için teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte nice Ramazan aylarını, nice bayramları sağlık, huzur ve mutlulukla geçirelim diliyorum" dedi.

Hangi ilçelerle devam edecek?

İftar programı; 5 Mart'ta Kiraz Cem Yazan Kapalı Pazaryeri'nde, 6 Mart'ta Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı'nda, 7 Mart'ta Seferihisar Kapalı Pazaryeri'nde, 8 Mart'ta Menemen Asarlık Kapalı Pazaryeri'nde, 9 Mart'ta Selçuk Açık Pazaryeri'nde (Türkmen Pazar Alanı), 10 Mart'ta Konak Kemeraltı Milli Kütüphane Caddesi'nde, 11 Mart'ta Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda, 12 Mart'ta Kınık Cumhuriyet Meydanı'nda, 13 Mart'ta Dikili Atatürk Meydanı'nda, 14 Mart'ta Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda, 15 Mart'ta Aliağa Demokrasi Meydanı'nda, 16 Mart'ta Karabağlar Vatan Kapalı Pazaryeri'nde, 17 Mart'ta Karaburun Mordoğan Merkez'de, 18 Mart'ta Çeşme Meydan'da ve 19 Mart'ta Urla Meydan'da kurulacak sofralarla devam edecek.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güncel, İftar, Foça, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yıldır: Hiç Kimsenin Kendini Yalnız Hissetmediği Bir Yaşamı Var Etmek İstiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

22:24
Beyaz Saray, Kürt Güçlerini Silahlandırma Planını Reddetti
Beyaz Saray, Kürt Güçlerini Silahlandırma Planını Reddetti
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:15
Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 23:08:12. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yıldır: Hiç Kimsenin Kendini Yalnız Hissetmediği Bir Yaşamı Var Etmek İstiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.