İzmir Büyükşehir Belediyesi iklim projesinde Avrupa kentleriyle güç birliği yapacak - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi iklim projesinde Avrupa kentleriyle güç birliği yapacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi iklim projesinde Avrupa kentleriyle güç birliği yapacak
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadelede Avrupa kentleriyle deneyim paylaşımını güçlendirmek amacıyla CLI-MET projesinde yer aldı. Projenin ilk paydaş çalıştayına 28-30 Eylül'de İzmir ev sahipliği yapacak; kentlerin iklim riskleri değerlendirilip eğitim programları gerçekleştirilecek.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin kentler üzerindeki etkilerine karşı daha güçlü politikalar geliştirmek, iklim politikalarını yerel düzeyde daha etkin uygulamak, Avrupa kentleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmek amacıyla "İklim Gündeminin Büyükşehirlerde Uygulanması (CLI-MET)" projesinde yer aldı. Palermo Üniversitesi'nin yürütücülüğünde, Erasmus+ Programı KA220-HED (Yükseköğretimde İşbirliği Ortaklıkları) kapsamında desteklenen projenin ilk paydaş buluşmasına, 28-30 Eylül'de İzmir ev sahipliği yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa'daki üniversite ve metropol yönetimleriyle birlikte iklim değişikliğiyle mücadelede yeni politika ve uygulamaları geliştirmek için "İklim Gündeminin Büyükşehirlerde Uygulanması (CLI-MET)" projesinde yer aldı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında ilk paydaş çalıştayı İzmir'de düzenlenecek. Çalıştayda, farklı kentlerin deneyimleri paylaşılacak ve iklim politikalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilecek.

KENTLERİN İKLİM RİSKLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Palermo Üniversitesi'nin yürütücülüğünde, Erasmus+ Programı KA220-HED (Yükseköğretimde İşbirliği Ortaklıkları) kapsamında desteklenen proje ile büyükşehirlerin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum politikalarındaki rolünün güçlendirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında kentlerin karşı karşıya olduğu iklim riskleri değerlendirilecek, farklı şehirlerin deneyimleri paylaşılacak ve yerel yönetimlerin iklim politikalarını daha etkin uygulayabilmesine yönelik yöntemler geliştirilecek. Projede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Palermo Üniversitesi, Dortmund Teknik Üniversitesi, Madrid Teknik Üniversitesi, Milano Belediyesi ve Avrupa Metropoliten Bölgeler ve Alanlar Ağı (METREX) ortak olarak yer alıyor.

İLK BULUŞMA İZMİR'DE

Projenin ilk paydaş çalıştayına İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak. 28-30 Eylül 2026 tarihlerinde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenecek üç günlük programda akademisyenler, uzmanlar, kamu temsilcileri ve yerel paydaşlar bir araya gelecek.

Çalıştayın ilk gününde iklim politikalarına ilişkin seminer ve paneller düzenlenecek. İkinci gün ise dört tematik çalışma grubunda kentlerin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülecek.

İZMİR'DEKİ UYGULAMLAR YERİNDE İNCELENECEK

Çalışma gruplarında iklim riskleri ve mekansal planlama, su-enerji-mobilite uyumu, sosyal kırılganlık ve toplum dayanıklılığı ile yönetişim ve kurumsal koordinasyon başlıkları ele alınacak. Programın üçüncü gününde ise İzmir'deki uygulamaların yerinde incelenmesine yönelik saha ziyareti gerçekleştirilecek. Saha ziyaretlerinde Kadifekale Mahalle Bostanı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği kent bostanı faaliyetleri ve tohum serası gözlemlenecek. Ardından Kadifekale'den başlayıp Agora, Havra Sokağı ve Kemeraltı ile tur tamamlanacak. METREX ağı üzerinden Helsinki Metropoliten Bölgesi ve Lviv Metropoliten Aglomerasyonu deneyimleri de paylaşılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi iklim projesinde Avrupa kentleriyle güç birliği yapacak - Son Dakika

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