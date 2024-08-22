İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinin eylemi sona erdi

EYLEM SONA ERDİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Temizliği Şube Müdürlüğü'nde görevli Genel İş üyesi işçilerin vasıf konusundaki taleplerinin karşılanmaması nedeniyle dün başlattığı iş bırakma eylemi, sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 95 işçiye vasıf hakkını vermeyi kabul ettiğini açıklayan Genel İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, "Eylem bitti. Çünkü 95 kişinin vasfını verdiler. Arkadaşlarımız çöpleri toplamaya başladı" dedi.
Nevra UÇKAÇ/ ZMİR,
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