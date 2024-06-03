İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU, İzmirlilere Temiz İçme Suyu Sağlıyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU, İzmirlilere Temiz İçme Suyu Sağlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU, İzmirlilere Temiz İçme Suyu Sağlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 67 içme suyu arıtma tesisi ile İzmirlilere temiz içme suyu sağlıyor. Metropol ilçelere günlük ortalama 700 bin metreküp, çevre ilçelere de 60 bin metreküp su arıtılıyor.

03.06.2024 10:45  Güncelleme: 10:47
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmirlilere sağlıklı içme suyu ulaştırmak için 67 içme suyu arıtma tesisi ile hizmet veriyor. İZSU metropol ilçelere günlük ortalama 700 bin metreküp, çevre ilçelere de 60 bin metreküp suyu arıtarak gönül rahatlığıyla içilebilir nitelikte su sağlıyor.

İzmir'e yeni su kaynakları kazandırmak için yoğun çaba harcayan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, devreye aldığı arıtma tesisleriyle birlikte kentin sağlıklı içme suyuna ulaşmasını kolaylaştırıyor. 67 adet içme suyu arıtma tesisi ile hizmet veren kurum, metropol ilçelere günlük ortalama 700 bin metreküp, çevre ilçelere de 60 bin metreküp suyu arıtarak veriyor.

Bornova ve Buca'nın içme suyu Kavaklıdere'den

Tahtalı Barajı'nın suyunu arıtan Görece'deki arıtma tesisinden sonra İzmir'in ikinci büyük içme suyu arıtma tesisi olan 150 bin metrekarelik alanda kurulu Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi; havalandırma ünitesi, debi ölçüm ve manevra odası, ön ozonlama ünitesi, hızlı karıştırma, yavaş karıştırma, durultucu üniteleri, hızlı kum filtre havuzları, makina dairesi, kimya binası, klorlama ünitesi, çamur susuzlaştırma binası, klor temas tankı ve arıtılmış su deposu ile idari bina, tesis otomasyon (SCADA) odası ve laboratuvar birimlerinden oluşuyor. Kapasitesi günde 360 bin metreküp olan tesis, suyu yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Gördes Barajı'ndan alıyor. Şu anda ihtiyaca yönelik günde ortalama 90 bin metreküp su arıtılıyor. Böylece Bornova ve Buca'ya temiz içme suyu ulaşması sağlanıyor. Ayrıca ihtiyaç halinde şehir şebekesinde gerçekleştirilen manevralar ile diğer metropol ilçelere de temiz içme suyu veriliyor.

Temiz içme suyu için titiz çalışma

İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kuzey Su Arıtma Şube Müdürü Serhat Koçaker, Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde oldukça uzak mesafeden gelen suyu arıtmak için titizlikle çalıştıklarını söyledi. Koçaker, "100 kilometre mesafeden su geliyor. Ham suyu, online cihazlarla ve laboratuvarımızda kontrol ediyoruz. Havalandırma ünitesine alınan su buradan durultucu ünitelerine geçiyor. Kimyasal ilavesi ile sudaki askıda katı maddelerin çökmesi sağlanıyor. Daha sonra su filtre kısmına geçiyor. Hızlı kum filtrelerinde bu süreç de tamamlandıktan sonra su filtrelenmiş su tankına ardından son klorlama ünitelerine geliyor. Temiz su deposuna alınan su şebekeye dağıtıma hazır hale geliyor" ifadelerini kullandı.

"Musluklardan güvenle su içilebilir"

Yaptıkları işin son derece önemli olduğunu ve büyük bir sorumlulukla çalıştıklarını ifade eden Koçaker, "Yurttaşlarımız musluklarından akan suyu gönül rahatlığı ile içebilir. Suyu 24 saat kontrol altında tutuyoruz ve 24 saat çalışıyoruz. Temel bir ihtiyaç olan temiz içme suyunu büyük bir emekle halkımıza sunuyoruz" dedi. Suyun tasarruflu kullanılması için çağrıda bulunan Koçaker, "Küresel iklim krizi, düzensiz yağış rejimi gibi etkenler su kaynakları üzerinde olumsuz etkiye neden oluyor. Uzun vadede yaşanabilecek susuzluk tehdidine karşı suyun tasarruflu kullanılması tüm toplumumuz açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU, İzmirlilere Temiz İçme Suyu Sağlıyor - Son Dakika

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