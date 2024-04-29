İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Temizliği İçin Günlük Çalışma Yürütüyor

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 850 personelle 2 bin kilometrelik hatta her gün çalışma yürütüyor. İzmir'de günlük oluşan 4 bin 500 ton evsel atığın yanı sıra sokaklardan da tonlarca çöp toplanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü ekipleri, kent ve insan sağlığını korumak, çevrenin kirlenmesini engellemek için çalışmalarına devam ediyor. 850 personel ile 3 vardiya şeklinde, 2 bin kilometrelik hatta her gün çalışma yürütülüyor. İzmir'de günlük 4 bin 500 ton evsel atığın yanı sıra sokaklardan da tonlarca çöp toplanıyor.

Ekipler, son olarak binlerce insanın alışveriş için geldiği Konak'taki Gıda Çarşı'nda sokakları temizledi. 25 personel ve 5 yıkama aracıyla saatler süren çalışmalarda bir tona yakın atık toplandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Kemal Kılıç, kent ticaretinin kalbinde yoğun bir temizlik seferberliği başlattıklarını söyledi. Köyler, mahalleler, refüjler, ana arterler, sahiller gibi şehrin her yerinde çalışmaların sürekli devam ettiğini vurgulayan Kılıç, "Sigara izmaritlerinin atılması için küllükler ve çöpler mevcut. Ancak bunlar yine de yerlere, mazgallara atılıyor. Gıda ambalajları, plastik bardaklar ve daha birçok şey çöp yerine yerlere atılıyor. İzmir rüzgarlı bir kent. Biz temizliyoruz ancak bu tür çöpler Körfez'e kadar ulaşıyor" dedi.

Küresel bir kirlilik krizi gerçeğinin bulunduğuna değinen Kemal Kılıç, şunları söyledi:

"GÜZEL VE TEMİZ BİR İZMİR'DE YAŞAMAK İSTİYORSAK, KİRLETMEMELİYİZ"

"Dünya kirlilikten etkileniyor. Okyanusta plastikten oluşan bir ada var. Türkiye bu kirlilikten muaf değil. Bütün denizler birbirine bağlı. Sokağa attığımız çöpler, dereler ve rüzgar aracılığıyla denize ulaşıyor. Bütün bu atıklar denizlerde balıkların, canlıların yediği besinlere karışıyor. Her yıl binlerce ton plastik denizlere karışıyor. Bunu ancak karada kirlilik oluşmadan engelleyebiliriz. Bunu yapabilirsek, geri dönüşümü arttırsak, geri dönüşümü mümkün olan atıkları bu tür kutulara atarsak, özellikle plastik kirliliğinin önüne geçmiş oluruz. Şehri temizlemek evet bizim işimiz ve bunu yapıyoruz. Ancak kenti kirletmemek de mümkün. Sokaklara atılan tonlarca atık var. Toplamakla atık bitmiyor. Bilinçli olmamız gerekiyor. Emekçi kardeşlerimize yardımcı olmamız lazım. Onlar temizlemekten yorulmazlar. Ancak güzel ve temiz bir İzmir'de yaşamak istiyorsak, kirletmemeliyiz."