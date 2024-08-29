İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kosta Rika'nın Esparza kenti ile kardeş şehir protokolü imzaladı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kosta Rika Cumhuriyeti ile ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirmek, diplomatik bağları güçlendirmek için Esparza kenti ile kardeş şehir protokolü imzaladı. İmza töreninde konuşan Tugay, "Atacağımız ortak adımlarla her iki kentin daha kaliteli hizmetlere erişmesini sağlayacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'nın Esparza kenti ile kardeş şehir protokolünü, Egemenlik Evi Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle imzaladı. Törene Başkan Tugay'ın yanı sıra Kosta Rika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi, Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, Kosta Rika'nın İzmir Fahri Konsolosu Emre Kızılgüneşler, İzmir Fahri Konsolosluğu İletişim Sorumlusu Mehmet Şenbağcı, İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu katıldı. Esparza Belediye Başkanı Bienvenido Venegas Porras ile Türkiye Cumhuriyeti San Hose Büyükelçisi Gökçen Kaya da toplantıya çevrimiçi bağlandı. Bu iş birliği ile iki şehir arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, diplomatik bağların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Tugay: "Önemli çalışmalar yapılacak"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay törende yaptığı oknuşmada, "Hakkında bu kadar güzel şeyler duyduğum bir şehirle kardeş olma onuruna eriştiğim için kendimi çok mutlu hissediyorum. Umuyorum en yakın zamanda sizleri ziyaret etme şansım olur. Başlatacağımız kardeş kent süreci ile güzel çalışmalar yapmak için yola çıktık. Özellikle iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, liman ticareti, tarihi mirasın korunması gibi başlıklarda sizden ilham alacağımız birçok konunun olduğuna eminim. Konuşulacak çok şey olabileceğini düşünüyorum. Atacağımız ortak adımlarla her iki kentin daha kaliteli hizmetlere erişmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Porras: "Tecrübelerimizi paylaşacağız"

Esparza Belediye Başkanı Bienvenido Venegas Porras da iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesi için elinden gelen bütün desteği vermeye hazır olduğunu vurgulayarak, "İzmir ile şehrimiz arasındaki büyük yatırım imkanlarını ve dostluk ilişkilerini en iyi şekilde değerlendireceğiz. Tecrübelerimizi paylaşmaktan gurur duyacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne her türlü destek için burada olacağız" dedi.

Ortak adımlar atılacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin San Hose Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya ise bu anlaşmanın iki şehir arasındaki diplomatik ilişkileri güçlendirmeye katkı sunacağını belirterek, "Hikayemiz farklı olsa da iki şehir arasında beni heyecanlandıran benzerlikler var. Bu tür anlaşmalar aracılığıyla dostluk köprüleri kuruyoruz. Her bir şehir de ortak zorluklarla karşı karşıya. Bunlar arasında iklim değişikliğinin etkileri de bulunuyor. İzmir'de yakın zamanda yaşanan orman yangınından etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Fallas: "Bilgi ve deneyim alışverişinde bulunacağız"

Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas ise İzmir ve Esparza şehirleri arasındaki yeni kardeş şehir anlaşmasının önemine vurgu yaptı. Anlaşmanın, coğrafi sınırları aşan iş birliği, saygı ve ortak kalkınma temelli bir gelecek inşa etme amacını taşıdığını belirten Fallas, "İzmir'in kültürel zenginliği ve ekonomik dinamizmi ile Esparza'nın sürdürülebilirlik odaklı yapısı, iki şehir arasında benzersiz bir bilgi ve deneyim alışverişine zemin hazırlayacak. İzmir'in Kosta Rika'nın sürdürülebilir turizm modelini benimsemesine katkıda bulunmayı da hedefliyoruz. Ayrıca, Kosta Rika'nın serbest ticaret bölgelerinin ekonomik başarıdaki rolü ve bu modelin İzmir ile iş birliğinde ilham kaynağı olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kebapçıoğlu: "Bağları güçlendireceğine inanıyorum"

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu böyle önemli bir adımı attıkları için taraflara teşekkür ederek, şunları söyledi: "Dünyanın zorlu sorunlar ve artan gerilimlerle karşı karşıya olduğu bir dönemde, bu tür dostluk bağlarının kurulmasının doğru bir yanıt olduğunu düşünüyorum. Türkiye ve Kosta Rika arasındaki diplomatik ilişkilerin 1950'de başlamasından ve 2014'te karşılıklı elçiliklerin açılmasından bu yana olumlu ilerlediğini biliyoruz. İzmir ve Esparza'nın bu bağları güçlendireceğine de inanıyorum. Dışişleri Bakanlığı adına herkesi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum."