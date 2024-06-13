İzmir Büyükşehir Belediyesi Memurları İş Bırakma Eylemine Devam Ediyor

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TÜM Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç alınaması nedeniyle memurların başlattığı iş bırakma eylemi bugün de sürüyor. Kültürpark 'ta bulunan meclis salonu önünde toplanan memurlar, önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 'ın ofisinin bulunduğu İzmir Sanat'ın ardından da CHP İzmir İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.

Tüm Bel-Sen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında, dün saat 13.15'te Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen TİS görüşmeleri, masadan sendikanın kalkmasıyla sona erdi. Görüşmeden sonuç çıkmazken, eylem yapma kararı alındı ve memurlar iş bıraktı. Kültürpark'ta bulunan meclis salonu önünde eyleme başlayan memurlar, tepkilerini dile getirip, "Sadaka değil toplu sözleşme", "Bize ekmek yoksa size huzur yok", "Başkan buraya" sloganları attı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilci Memiş Sarı da eyleme destek verdiklerini söyledi.

'HAKKIMIZI, EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ'

Memurların iş bırakma eylemi bugün de devam etti. Saat 10.00 sıralarında Kültürpark'ta Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nun bulunduğu binanın önünde toplanan memurlar ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ofisinin bulunduğu İzmir Sanat'ın önüne geldi. Sendika üyelerinin bulunduğu eyleme ilçe belediyelerinde çalışan memurlar da destek verdi. Sendika temsilcileri konuşmalar yapıp, "Hakkımızı, emeğimizin karşılığını istiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi. Daha sonra Kültürpark'tan çıkıp, CHP İzmir İl Başkanlığı binasının önüne yürüyen memurların eylemi sürüyor.