İzmir Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayında Aşure Dağıttı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem ayı nedeniyle kentin üç noktasında 5 bin kişilik aşure dağıtıldı. Cemevlerine ise aşurelik malzeme ulaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayında aşure dağıttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla Konak Atatürk Meydanı, Buca Şirinyer, Karşıyaka Vapur İskelesi olmak üzere 3 noktada toplam 5 bin kişilik aşure dağıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından cemevlerine de aşurelik malzeme ulaştırıldı.