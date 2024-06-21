İzmir Büyükşehir Belediyesi Müzik Kütüphanesi, Müzikseverlere Hizmet Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Müzik Kütüphanesi, Müzikseverlere Hizmet Vermeye Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygın Sanat Merkezi'nde bulunan Müzik Kütüphanesi, müzikseverlerin yanı sıra çocuk ve yetişkinlere de hizmet veriyor. Kütüphane, müzik içerikli kitap ve dokümanların yanı sıra seminer, söyleşi ve atölyelere de ev sahipliği yapıyor.

21.06.2024 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygın Sanat Merkezi (AASSM) Müzik Kütüphanesi, profesyonel ve amatör müzisyenlerin yanı sıra müziğe ilgi duyan çocuk ve yetişkinlerin de odak noktası olmaya devam ediyor. Müzik içerikli kitap ve dokümanların yer aldığı kütüphane, müzik konulu seminer, söyleşi ve atölyelere de ev sahipliği yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygın Sanat Merkezi'nin bahçesinde bulunan eski taş binadaki Müzik Kütüphanesi, kente yayılan konsept kütüphanelerin bir parçası olarak ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Kütüphanede profesyonel ve amatör müzisyenlerin yanı sıra müziğe ilgili çocuk ve yetişkinlerin yararlanması için kitaplar, dergiler, yayınlar ile nota ve partisyon envanterleri bulunuyor. Kütüphane binası içinde yer alan küçük performans sahnesinde ise seminer, söyleşi ve atölyeler düzenleniyor.

21 Haziran Dünya Müzik Günü'nde İzmirlilere çağrıda bulunan Ahmed Adnan Saygın Sanat Merkezi (AASSM) Müdürü Emel Akçay Özer, "Hepimizin duygularıyla birebir ilişkili olan en genel sanat dalı müziktir. Bütün müzikseverleri Müzik Kütüphanesi'ne bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuk ve yetişkinlere hizmet veriyor

Müzik kütüphanelerinin ülke genelinde yaygın olmadığını hatırlatan Emel Akçay Özer, "Burası bir bakıma Türkiye'nin ilk müzik kütüphanesidir. Günümüzde müzikle ilgili kitaplar, dergiler daha çok devlet konservatuvarlarının kütüphanelerinde bulunur. Bir yerel yönetimin şemsiyesi altında planlanan bu müzik kütüphanesi, Türkiye'de ilk olarak İzmir'de kuruldu. Binamızın bir tarafını çocuklara ayırdık. Bu kısımda çocuklara müziği sevdirecek kitaplarımız yer alıyor. Ayrıca bu bölümde yer alan küçük sahnede atölyeler, dinletiler, seminer ve söyleşiler düzenleniyoruz. Amatör ve profesyonel olarak müzikle ilgilenen yetişkinler için oluşturulan diğer bölümde ise nota bilgilerinin yer aldığı, bestecilerin biyografileri ve stilleri ile ilgili yerli ve yabancı kitaplarımız var" dedi.

"Kitap bağışı kabul ediyoruz"

Müzik Kütüphanesi'nde 3 bine yakın kitap ve dokümanın bulunduğunu kaydeden Özer, "Yurt dışından kitap getiriyoruz ancak Türkçe yayında yetersiziz. Bağış kitap da alıyoruz. Bunların içinde güzel kondisyonda olan Türkçe kitaplara ulaştık. Kütüphanemizin içeriğine uygun, kondisyonu da iyi olan kitapları bağış olarak kabul edebiliriz" bilgisini paylaştı. Özer, kütüphanenin tüm müzikseverlere açık olduğunu sözlerine ekledi.

"İzmir şanslı bir kent"

Kütüphaneyi sık sık ziyaret ettiğini belirten müziksever Mehmet Fatih Yurtseven, "Müzik Kütüphanesi'nde çeşitli etkinliklere katılıyorum. Seminer ve söyleşileri özellikle takip ediyorum. Ayrıca burada kitap ihtiyacımı karşılayacak büyük bir arşiv var. Özellikle müzikle ilgilenen gençler için burası büyük bir kaynak. Çocuklara müziği sevdirmek için de burayı önemli buluyorum. İzmir şanslı bir kent diye düşünüyorum. Müzik Kütüphanesi'nin yanı sıra Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin olması da İzmir için büyük bir şans" diye konuştu.

"Ufkumuz açıldı"

AASSM Müzik Kütüphanesi'nde yıl boyu çeşitli söyleşi ve seminer ve atölyeler düzenleniyor. Kütüphanenin mimarı olan mimar ve müzisyen Cenk Dereli'nin "Müzik ve Mimari" adlı söyleşisine katılan katılımcılar da kütüphaneyi çok beğendiklerini dile getirdi.

Etkinlikler öncesinde başvuru gerekiyor

Hafta içi 09.00-17.30 saatleri arasında hizmet veren AASSM Müzik Kütüphanesi, etkinlik zamanlarında başvuru ile katılımcı kabul ediyor. Sosyal medyada 'aassm_official' üzerinden duyurulan etkinlikler öncesinde 'https://www.aassm.org.tr/' adresinde bulunan başvuru formunun doldurulması gerekiyor.

AASSM Müzik Kütüphanesi'ne bağışlanacak müzik bilgisi içeren kitap, partisyon ve müzik temalı dergi, katalog gibi baskılı materyaller için ise (232) 293 38 35 numaralı telefondan iletişim sağlanabiliyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çocuk, İzmir, Sanat, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Müzik Kütüphanesi, Müzikseverlere Hizmet Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:44 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi
09:27 Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı
08:43 Diyarbakır ve Mardin’de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Diyarbakır ve Mardin'de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
03:55 Diyarbakır ve Mardin’de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yaralandı Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 44 kişi yaralandı
02:36 Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı’ya dayak Dövdükten sonra restoranın önüne attılar Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı'ya dayak! Dövdükten sonra restoranın önüne attılar
08:40 Kan donduran görüntü: 8 köpeğin kediyi telef ettiği anlar kamerada Kan donduran görüntü: 8 köpeğin kediyi telef ettiği anlar kamerada
00:02 EURO 2024’te İspanya, İtalya’yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
23:04 Portekiz’in yıldızından Arda Güler’e olay sözler: Fikrim yok Portekiz'in yıldızından Arda Güler'e olay sözler: Fikrim yok
22:52 Eylem Tok’un ABD’ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi Eylem Tok'un ABD'ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi
22:45 Demokrat Partili Enginyurt’tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati Demokrat Partili Enginyurt'tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati
22:09 Havalimanına giren iklim aktivistleri, şarkıcı Taylor Swift’in uçağını boyadı Havalimanına giren iklim aktivistleri, şarkıcı Taylor Swift'in uçağını boyadı
21:38 Şanlıurfa’da sahipsiz köpekte tespit edilen kuduz nedeniyle 1 mahalle karantinaya alındı Şanlıurfa'da sahipsiz köpekte tespit edilen kuduz nedeniyle 1 mahalle karantinaya alındı
20:36 Jose Mourinho ayağının tozuyla tüm takıma gözdağı verdi: Kimse geç kalamaz Jose Mourinho ayağının tozuyla tüm takıma gözdağı verdi: Kimse geç kalamaz
19:09 BM’den İsrail’e silah tedarikini durdurma çağrısı Suç ortaklarını tek tek sıraladılar BM'den İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısı! Suç ortaklarını tek tek sıraladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 10:39:09. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Müzik Kütüphanesi, Müzikseverlere Hizmet Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement