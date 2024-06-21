İzmir Büyükşehir Belediyesi Müzik Kütüphanesi, Müzikseverlere Hizmet Vermeye Devam Ediyor

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygın Sanat Merkezi (AASSM) Müzik Kütüphanesi, profesyonel ve amatör müzisyenlerin yanı sıra müziğe ilgi duyan çocuk ve yetişkinlerin de odak noktası olmaya devam ediyor. Müzik içerikli kitap ve dokümanların yer aldığı kütüphane, müzik konulu seminer, söyleşi ve atölyelere de ev sahipliği yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygın Sanat Merkezi'nin bahçesinde bulunan eski taş binadaki Müzik Kütüphanesi, kente yayılan konsept kütüphanelerin bir parçası olarak ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Kütüphanede profesyonel ve amatör müzisyenlerin yanı sıra müziğe ilgili çocuk ve yetişkinlerin yararlanması için kitaplar, dergiler, yayınlar ile nota ve partisyon envanterleri bulunuyor. Kütüphane binası içinde yer alan küçük performans sahnesinde ise seminer, söyleşi ve atölyeler düzenleniyor.

21 Haziran Dünya Müzik Günü'nde İzmirlilere çağrıda bulunan Ahmed Adnan Saygın Sanat Merkezi (AASSM) Müdürü Emel Akçay Özer, "Hepimizin duygularıyla birebir ilişkili olan en genel sanat dalı müziktir. Bütün müzikseverleri Müzik Kütüphanesi'ne bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuk ve yetişkinlere hizmet veriyor

Müzik kütüphanelerinin ülke genelinde yaygın olmadığını hatırlatan Emel Akçay Özer, "Burası bir bakıma Türkiye'nin ilk müzik kütüphanesidir. Günümüzde müzikle ilgili kitaplar, dergiler daha çok devlet konservatuvarlarının kütüphanelerinde bulunur. Bir yerel yönetimin şemsiyesi altında planlanan bu müzik kütüphanesi, Türkiye'de ilk olarak İzmir'de kuruldu. Binamızın bir tarafını çocuklara ayırdık. Bu kısımda çocuklara müziği sevdirecek kitaplarımız yer alıyor. Ayrıca bu bölümde yer alan küçük sahnede atölyeler, dinletiler, seminer ve söyleşiler düzenleniyoruz. Amatör ve profesyonel olarak müzikle ilgilenen yetişkinler için oluşturulan diğer bölümde ise nota bilgilerinin yer aldığı, bestecilerin biyografileri ve stilleri ile ilgili yerli ve yabancı kitaplarımız var" dedi.

"Kitap bağışı kabul ediyoruz"

Müzik Kütüphanesi'nde 3 bine yakın kitap ve dokümanın bulunduğunu kaydeden Özer, "Yurt dışından kitap getiriyoruz ancak Türkçe yayında yetersiziz. Bağış kitap da alıyoruz. Bunların içinde güzel kondisyonda olan Türkçe kitaplara ulaştık. Kütüphanemizin içeriğine uygun, kondisyonu da iyi olan kitapları bağış olarak kabul edebiliriz" bilgisini paylaştı. Özer, kütüphanenin tüm müzikseverlere açık olduğunu sözlerine ekledi.

"İzmir şanslı bir kent"

Kütüphaneyi sık sık ziyaret ettiğini belirten müziksever Mehmet Fatih Yurtseven, "Müzik Kütüphanesi'nde çeşitli etkinliklere katılıyorum. Seminer ve söyleşileri özellikle takip ediyorum. Ayrıca burada kitap ihtiyacımı karşılayacak büyük bir arşiv var. Özellikle müzikle ilgilenen gençler için burası büyük bir kaynak. Çocuklara müziği sevdirmek için de burayı önemli buluyorum. İzmir şanslı bir kent diye düşünüyorum. Müzik Kütüphanesi'nin yanı sıra Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin olması da İzmir için büyük bir şans" diye konuştu.

"Ufkumuz açıldı"

AASSM Müzik Kütüphanesi'nde yıl boyu çeşitli söyleşi ve seminer ve atölyeler düzenleniyor. Kütüphanenin mimarı olan mimar ve müzisyen Cenk Dereli'nin "Müzik ve Mimari" adlı söyleşisine katılan katılımcılar da kütüphaneyi çok beğendiklerini dile getirdi.

Etkinlikler öncesinde başvuru gerekiyor

Hafta içi 09.00-17.30 saatleri arasında hizmet veren AASSM Müzik Kütüphanesi, etkinlik zamanlarında başvuru ile katılımcı kabul ediyor. Sosyal medyada 'aassm_official' üzerinden duyurulan etkinlikler öncesinde ' https://www.aassm.org.tr/' adresinde bulunan başvuru formunun doldurulması gerekiyor.

AASSM Müzik Kütüphanesi'ne bağışlanacak müzik bilgisi içeren kitap, partisyon ve müzik temalı dergi, katalog gibi baskılı materyaller için ise (232) 293 38 35 numaralı telefondan iletişim sağlanabiliyor.