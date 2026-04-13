Buca Plan Değişikliği Mecliste Tartışma Yarattı - Son Dakika
Buca Plan Değişikliği Mecliste Tartışma Yarattı

13.04.2026 19:49
İzmir Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında, Buca'daki çevre düzeni planı üzerinde AK Parti ve CHP arasında sert tartışmalar yaşandı. AK Parti, planın hukuki olmadığını iddia ederken, Buca Belediye Başkanı projenin kentsel dönüşüm için önemli olduğunu savundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında, Buca'da Güney Planlama Bölgesi 1. Etaba ilişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu'nun oyçokluğuyla uygun bulunması üzerine AK Parti ve CHP arasında tartışmalar yaşandı. AK Partili üyeler, planın hukuki olmadığını, yüzde 70 terk oranı ve özel proje alanları gibi eksiklikler içerdiğini belirterek, vatandaş rızası ve emsal karşılığı konularında sorular yöneltti. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise planın Buca'ya 60 metrelik bulvarlar ve kavşaklarla yeni bir çehre kazandıracağını, kentsel dönüşümü hızlandıracağını savundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, planın komisyonlara geri gönderilerek daha ayrıntılı tartışılmasını talep etti ve samimiyet çağrısında bulundu. Başkan Cemil Tugay, eleştirilere karşı planın olumlu yönlerini vurgulayarak, bulvar projesine neden karşı çıkıldığını sorguladı. Tartışmalar sırasında, kredi engelleme iddiaları ve istifa talepleri gibi sert ifadeler de kullanıldı, sonuçta AK Parti, planın iadesi ve ortak irade oluşturulması için ısrar etti.

Son Dakika Güncel Buca Plan Değişikliği Mecliste Tartışma Yarattı - Son Dakika

SON DAKİKA: Buca Plan Değişikliği Mecliste Tartışma Yarattı - Son Dakika
