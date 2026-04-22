İzmir Büyükşehir'den Yöneticilere Yapay Zeka ile Dijital Dönüşüm Eğitimi

22.04.2026 10:33  Güncelleme: 11:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dijital Deneyim Merkezi'nde şube müdürlerine yapay zeka eğitimi vererek kurumsal süreçlerde verimliliği artırmayı amaçlıyor. Eğitim programına 165 şube müdürü katıldı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce, Tarihi Havagazı Fabrikası bünyesindeki Dijital Deneyim Merkezi'nde yöneticilere yapay zeka eğitimi verildi. Kurum içi süreçlerde verimliliği artırmayı hedefleyen eğitim programına 165 şube müdürü katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarihi Havagazı Fabrikası'nda hayata geçirdiği Dijital Deneyim Merkezi'nde, kurum içinde yapay zeka kullanımına yönelik önemli bir adım atıldı. Kurumsal altyapıyı güçlendirmeyi ve personelin dijital becerilerini geliştirmeyi hedefleyen merkezde, belediye birimlerinde görev yapan şube müdürlerine yapay zekanın verimli kullanımı konusunda eğitim verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen eğitimlerde, yapay zekanın kurumsal süreçlerde etkin kullanımı anlatıldı. Üç gün süren program kapsamında toplam 165 şube müdürüne eğitim verildi.

"Yapay zeka ile verimlilik artacak"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yazılım Şube Müdürü İbrahimcan Gilgil, kurum içinde yapay zekanın daha etkin kullanımı için yöneticilere eğitim verildiğini belirtti. Günlük kullanımın ötesine geçerek iş süreçlerinde verimliliği artırmayı hedeflediklerini ifade eden Gilgil, eğitimler sonunda mevcut kullanım düzeyinin değerlendirileceğini ve daha etkili yöntemlerin geliştirileceğini söyledi. Yapay zekanın iş süreçlerindeki yavaş ve verimsiz noktaları iyileştirme potansiyeline dikkat çeken Gilgil, "prompt kullanımı" ve "lokal dil modelleri" gibi konularda yöneticilerin daha hızlı ve kaliteli sonuçlar elde edeceğini belirtti. Sürecin tüm belediye birimlerine yayılacağını vurgulayan Gilgil, hedeflerinin yapay zeka destekli bütünleşik iş sistemlerini kurmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

