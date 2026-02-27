İzmir Büyükşehir'den Çalışanlara Kapsamlı Afet Tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Büyükşehir'den Çalışanlara Kapsamlı Afet Tatbikatı

27.02.2026 13:12  Güncelleme: 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarına yönelik deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirerek acil durum bilinci kazandırdı. Tatbikatta, senaryo gereği 6.8 büyüklüğünde bir deprem simülasyonu ile yangın tahliyesi uygulandı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarına acil durum bilinci kazandırmak ve olası afetlerde doğru refleks geliştirmelerini sağlamak amacıyla deprem ve yangın senaryolu bir tatbikat gerçekleştirdi. Gerçeğe yakın senaryoyla kurgulanan uygulamada personel, hem deprem anını hem de yangın sonrası tahliye sürecini deneyimledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, kurum çalışanlarının deprem, yangın ve benzeri acil durumlarda doğru davranış geliştirmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir afet ve acil durum tatbikatı gerçekleştiriliyor. Tatbikatların son adresi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı oldu. Basın Yayın ve Tanıtım Şube Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü çalışanlarının katıldığı uygulamada, senaryo gereği İzmir merkezli 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Çalışanlar, bulundukları alanlarda 40 saniye boyunca "çök-kapan-tutun" yöntemiyle korunmaya alındı. Sarsıntının ardından bina içindeki sistem odasında elektrik kaynaklı yangın çıktığı anons edildi ve alarm sistemi devreye sokuldu.

Deprem anı canlandırıldı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilirken, yangın söndürme ekibi taşınabilir tüplerle ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Anons sistemi üzerinden yapılan tahliye çağrısının ardından kat görevlileri personeli acil çıkışlara yönlendirdi. Engelli ve özel durumu bulunan çalışanlar destek ekipleri eşliğinde güvenli şekilde binadan çıkarıldı.

Kayıp personel senaryosu

Toplanma alanında yapılan sayımda iki personelin eksik olduğu belirlendi. Senaryo gereği yaralandığı bildirilen personelden biri ekipler tarafından binadan çıkarılarak ilk yardım ekibine teslim edildi. Yoğun duman nedeniyle müdahalenin durdurulmasının ardından olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, ikinci yaralıyı kurtararak yangını kontrol altına aldı.

"Doğru davranış biçimlerini geliştirmelerine katkı sunuyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afete Hazırlık Şube Müdürlüğü'nden Levent Bilgehan, belediyenin birçok yerleşkesinde acil durum ve afetlerde personelin duruma hazırlıklı olması için yangın ve deprem tatbikatı düzenlediklerini anımsattı. Olası afet ve acil durumlarda can ve mal kaybını en aza indirmek için tatbikatların önemli olduğunu belirten Bilgehan, "Yapılan tatbikatların faydası oluyor. Çünkü bu tür durumlarda insanlar ne yapacağını tam olarak bilemiyor, panik oluyor. Bu tür tatbikatlar, personelin acil durumlarda doğru davranış biçimlerini geliştirmelerine yardımcı oluyor" dedi.

Değerlendirme yapıldı

Tatbikat sonunda tüm personelin güvenli şekilde tahliye edildiği teyit edildi. Genel değerlendirme toplantısında gözlemler paylaşıldı, eksiklikler ve iyileştirme alanları ele alındı. Elde edilen bulgular doğrultusunda detaylı bir sonuç raporu hazırlanarak acil durum planlarının güncellenmesinde kullanılacak.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Deprem, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir'den Çalışanlara Kapsamlı Afet Tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Karaköy’de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı Karaköy'de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Şehir merkezinde kayak yaptı Şehir merkezinde kayak yaptı
16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı O anlar kameralarda 16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı! O anlar kameralarda

15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:25
Liverpool ile eşleşen Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 16:10:59. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir'den Çalışanlara Kapsamlı Afet Tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.