İzmir Büyükşehir'den Çalışanlara Kapsamlı Afet Tatbikatı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarına acil durum bilinci kazandırmak ve olası afetlerde doğru refleks geliştirmelerini sağlamak amacıyla deprem ve yangın senaryolu bir tatbikat gerçekleştirdi. Gerçeğe yakın senaryoyla kurgulanan uygulamada personel, hem deprem anını hem de yangın sonrası tahliye sürecini deneyimledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, kurum çalışanlarının deprem, yangın ve benzeri acil durumlarda doğru davranış geliştirmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir afet ve acil durum tatbikatı gerçekleştiriliyor. Tatbikatların son adresi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı oldu. Basın Yayın ve Tanıtım Şube Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü çalışanlarının katıldığı uygulamada, senaryo gereği İzmir merkezli 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Çalışanlar, bulundukları alanlarda 40 saniye boyunca "çök-kapan-tutun" yöntemiyle korunmaya alındı. Sarsıntının ardından bina içindeki sistem odasında elektrik kaynaklı yangın çıktığı anons edildi ve alarm sistemi devreye sokuldu.

Deprem anı canlandırıldı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilirken, yangın söndürme ekibi taşınabilir tüplerle ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Anons sistemi üzerinden yapılan tahliye çağrısının ardından kat görevlileri personeli acil çıkışlara yönlendirdi. Engelli ve özel durumu bulunan çalışanlar destek ekipleri eşliğinde güvenli şekilde binadan çıkarıldı.

Kayıp personel senaryosu

Toplanma alanında yapılan sayımda iki personelin eksik olduğu belirlendi. Senaryo gereği yaralandığı bildirilen personelden biri ekipler tarafından binadan çıkarılarak ilk yardım ekibine teslim edildi. Yoğun duman nedeniyle müdahalenin durdurulmasının ardından olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, ikinci yaralıyı kurtararak yangını kontrol altına aldı.

"Doğru davranış biçimlerini geliştirmelerine katkı sunuyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afete Hazırlık Şube Müdürlüğü'nden Levent Bilgehan, belediyenin birçok yerleşkesinde acil durum ve afetlerde personelin duruma hazırlıklı olması için yangın ve deprem tatbikatı düzenlediklerini anımsattı. Olası afet ve acil durumlarda can ve mal kaybını en aza indirmek için tatbikatların önemli olduğunu belirten Bilgehan, "Yapılan tatbikatların faydası oluyor. Çünkü bu tür durumlarda insanlar ne yapacağını tam olarak bilemiyor, panik oluyor. Bu tür tatbikatlar, personelin acil durumlarda doğru davranış biçimlerini geliştirmelerine yardımcı oluyor" dedi.

Değerlendirme yapıldı

Tatbikat sonunda tüm personelin güvenli şekilde tahliye edildiği teyit edildi. Genel değerlendirme toplantısında gözlemler paylaşıldı, eksiklikler ve iyileştirme alanları ele alındı. Elde edilen bulgular doğrultusunda detaylı bir sonuç raporu hazırlanarak acil durum planlarının güncellenmesinde kullanılacak.