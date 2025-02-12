İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Çevre Bakanlığı'na Tepki - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Çevre Bakanlığı'na Tepki

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Harmandalı Katı Atık Tesisi'ne ceza kesmesine karşı çıkarak, bakanlığın İzmir Körfezi'nin temizliğine katkıda bulunmadığını vurguladı ve cezaları usule aykırı olarak değerlendirdi.

12.02.2025 13:17  Güncelleme: 14:16
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(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Harmandalı Katı Atık Tesisi'ne ceza kesmesine tepki gösterdi. Bakanlığın Körfez konusunda asli görevlerini yerine getirmediğini belirten Tugay, "Körfez'in temizliğine hiçbir katkı vermediklerinden dolayı belediyeyi daha fazla suçlu çıkarmak adına böyle şeyler kovalanıyor. Dolayısıyla bu tür algı çalışmalarını üzüntüyle karşılıyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 'Körfez' gerilimi devam ederken; Bakanlık, geçen günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Harmandalı Katı Atık Tesisi'ne 'atık suyunu Harmandalı Deresi üzerinden İzmir Körfezi'ne deşarj ettiği' gerekçesiyle 1 milyon 671 bin 844 ceza uyguladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, cezaların ardından yatan nedenin 'algı yaratmak' olduğunu, bazı cezaların usule aykırı şekilde kesildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Cezalarla ilgili çok haklı itirazlarımız var"

"Cezalarla ilgili itirazlarımız var. Çok haklı itirazlarımız var. Geçen defa kestiği cezalardan biri, yarım saatlik vana arızası tamiri sırasında, üstelik oraya gelip de tutanak tutulmadan kesilmiş bir ceza. Arkadaşlarımız itiraz ettiler. Büyük ihtimalle iptal olacak. Üzülerek söylemem gerekir ki Körfez'in temizliğine hiçbir katkı vermediklerinden dolayı belediyeyi daha fazla suçlu çıkarmak adına böyle şeyler kovalanıyor. Aslında en büyük suçlulardan birisi Gediz Nehri'nin çok kirli bir şekilde bugün Ege Denizi ve Körfez'e akıyor olması. Bununla ilgili de birilerinin suç duyurusunda bulunması lazım. Burada sorumluluk kimde, kimin önlem alması gerekiyor, bunu da toplumun düşünmesini istiyoruz.

"Zamanla çok daha belirgin şekilde Körfez'in temizlendiğini göreceğiz"

Bu ve benzeri konuları çokça polemik ve tartışma şeklinde sürdürebiliriz. Ama bizim amacımız, problemi düzeltmek, problemin düzelmesi için samimi katkıda bulunmak olmalı. Dolayısıyla bu tür algı çalışmalarını sadece üzüntüyle karşıladığımı, gerçekle hiçbir alakasının olmadığını, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bugün Körfez'i temizlemek için önemli çalışmalar yaptığını ve bunun sonuçlarını hepimizin gördüğünü, zamanla çok daha belirgin şekilde Körfez'in temizleneceğini söyleyeceğim, başka da bir şey söylemeyeceğim."

"Önümüzdeki yaz dönemini problemsiz geçireceğimizi düşünüyorum"

Bakanlığın art arda gelen cezalarının amacının Büyükşehir'in Körfez faaliyetlerini dolaylı yoldan engellemek olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Tugay, şöyle konuştu:

"Cezalar moral bozucu ama bizim çalışmalarımızda durma gibi bir düşüncemiz yok. Körfez'in ölçülen değerlerle de iyiye gittiğini görüyoruz. Önümüzdeki yaz dönemini problemsiz geçireceğimizi düşünüyorum. Onu yaşadıktan sonra insanlar bunun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla olduğunu, samimi olmayan bakanlığın cezalarıyla olmadığını anlayacaklardır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Çevre Bakanlığı'na Tepki - Son Dakika

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