İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Eğitim Köprüsü Projesi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Eğitim Köprüsü Projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden Eğitim Köprüsü Projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler ile hayırsever gönüllüleri bir araya getiren Eğitim Köprüsü projesini başlattı. Proje kapsamında ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine eğitim desteği sağlanacak. Başvurular 31 Ekim'e kadar alınacak.

02.10.2024 10:00  Güncelleme: 10:02
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, ailesi İzmir'de ikamet eden ihtiyaç sahibi ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerle hayırsever gönüllüleri bir araya getirerek eğitim köprüsü kuruyor. Öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olunmasını amaçlayan Eğitim Köprüsü projesine katılmak isteyen öğrenci ve gönüllüler, 31 Ekim'e kadar başvuruda bulunabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, ailesi İzmir'de ikamet eden ihtiyaç sahibi ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileriyle hayırsever eğitim gönüllülerini buluşturmak amacıyla Eğitim Köprüsü projesini başlattı. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilerin eğitimine destek olmak için devlet üniversitelerinin yanı sıra vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuyan gençlere eğitim desteği sağlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, gönüllü kişi, kurum ve kuruluşlar ile öğrencileri buluşturarak bir eğitim köprüsü kuracak. Projeden yararlanmak isteyen öğrenciler detaylı bilgi ve başvuru için https://bizvariz.izmir.bel.tr/ internet sitesini ziyaret edebiliyor. Başvurular, 31 Ekim'e kadar yapılacak.

Başvuru koşulları

Eğitim Köprüsü projesinden yararlanmak isteyen ve ailesi İzmir'de yaşayan öğrencilerin 17-25 yaş aralığında olması, devlet üniversitesinde veya vakıf üniversitelerinin yüzde 100 burslu programlarında aktif olarak öğrenim görmesi, ön lisans, lisans veya yüksek lisans düzeyinde örgün öğrenimde bulunması, ara veya son sınıf öğrencilerinin not ortalamasının 4'lük sistemde 2.50 veya 100'lük sistemde 65 ve üzerinde olması gerekiyor.

Projede, aynı aileden birden fazla başvuru kabul edilmeyecek. Belediye personeli veya ikametinde belediye personeli olanlar projeye başvuruda bulunamayacak. Açık öğretim/uzaktan eğitim öğrencileri ve yurt dışı lisans öğrencileri de proje kapsamı dışında tutulacak. Boşanmış ebeveynler için başvuru Konak Danışma Noktası (Konak Mah. Milli Kütüphane Cad. No: 41 Konak Center Pasajı) üzerinden elden teslim alınacak. Başvuru sırasında e-devlet üzerinden barkodlu olması şartıyla öğrenci belgesi, transkript belgesi, Iban numarası içeren belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği evrakları isteniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Eğitim Köprüsü Projesi - Son Dakika

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