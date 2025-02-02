İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Engellilere Özel Takvim - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Engellilere Özel Takvim

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Engellilik Çalıştayı'nda engelli yurttaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Titreşimli cihaz gibi özel talepleri dikkate alarak, engelli hakları için bir Engelli Konseyi kuracaklarını açıkladı.

02.02.2025 11:43  Güncelleme: 12:54
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Engellilik Çalıştayı'nda engelli yurttaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi. Bebeklerinin ağlama sesini duyamayan bir ailenin titreşimli cihaz talebi üzerine "Hoş Geldin Bebek Seti" içine işitme engelli ebeveynler için özel titreşimli cihaz eklenmesi talimatını veren Tugay, engelli yurttaşların talep ve sorunlarının irdeleneceği bir Engelli Konseyi kuracaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen Engellilik Çalıştayı, engelli hakları, engellilerin yaşadığı sorunlar ve erişilebilirlik konularını masaya yatırdı. Çalıştayda İzmir'de yaşayan engelli yurttaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, engelli hizmetlerine yönelik çalışmaları hızla ve kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Başkan Tugay, ailecek işitme engelli oldukları için bebeklerinin ağlama sesini duyamayan Erdal Giraylar isimli engelli vatandaşın titreşimli cihaz talebini yanıtsız bırakmadı. Bu kapsamda ailelerin ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla 0-3 aylık bebeklere yönelik ulaştırılan "Hoş Geldin Bebek Seti"ne işitme engelli ebeveynler için titreşimli cihaz da eklenecek. Başkan Tugay ayrıca tüm engelli gruplarından kişiler ve aileleri ile alanında uzman kişilerin yer alacağı bir Engelli Konseyi kuracaklarını, konsey üzerinden taleplerin alınacağını duyurdu.

"Hızlı adımlar atacağız"

Engellilik Çalıştayı'ndan çıkan sonuçlar ışığında yerel yönetimlerin pek çok uygulamayı hayata geçireceğini kaydeden Cemil Tugay, "Ben en fazla sorununun istihdamla ilgili olduğunu anlıyorum. İnsanların bağımsız kalabilmeleri için ve pek çok anlamda durumun eşitlenmesi için istihdam sorununun hallolması lazım. Çok yakından takip edeceğim bir sistemde belediyedeki engelli çalışan sayısını da artıralım istiyorum. Pozitif ayrımcılık yapmamız lazım. Bunu sağlamak zorundayız. Hızlı adımlar atacağız" diye konuştu.

Otizmli gençten Cemil Tugay'a mektup

İzmir Destekli İstihdam Ofisi'ne kayıtlı otizmli Buğra Şahin de sohbette bulunan isimler arasındaydı. Başkan Tugay'a düşüncelerini, taleplerini ve teşekkürlerini ileten bir mektup veren Şahin, bilgisayar alanında çok iyi olduğunu ifade ederek o alanda iş bulmak istediğini söyledi. Annesi Zerrin Kesentaş ise Destekli İstihdam Ofisi'nin çok faydalı bir proje olduğunu ve ofis çalışanlarının kendileriyle çok ilgilendiklerini belirterek "Destekli İstihdam Ofisi için size çok teşekkür ederim. Büyük bir açıktı. Buğra çok donanımlı ve potansiyeli çok fazla. Destekli İstihdam Ofisi bizim aradığımız bir hizmetti. Başka yerlerde böyle bir çalışma yok" diye konuştu.

Cemil Tugay'a işaret dili çevirmeni sözü için teşekkür

Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde bir işaret dili tercümanı bulundurma talebine de olumlu yanıt verdi. İşitme engelli ve sağırların hastane işlemleri sırasında işaret dili çevirmeninin olmasının çok değerli olduğunu ifade eden vatandaşlar, Cemil Tugay'a teşekkür etti. Buluşma sonunda Tugay ve engelli vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Engellilere Özel Takvim - Son Dakika

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