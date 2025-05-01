İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlik Fabrikası Projesi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlik Fabrikası Projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 22-35 yaş arası gençler için Gençlik Fabrikası programını başlatarak, meslek edindirme ve kişisel gelişim eğitimi fırsatları sunuyor. Program, 2 Mayıs'ta açıklanacak katılımcılarla 5 Mayıs'ta başlayacak.

01.05.2025 10:38  Güncelleme: 12:45
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kapasitelerini geliştirerek iş yaşamına nitelikli şekilde katılması için hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Gençlik Fabrikası programı ile 22-35 yaş arası, en az lise mezunu, öğrenci olmayan ve bir işte çalışmayan 20 genç, 2 buçuk ay süresince geleceğini kurabileceği birçok farklı eğitimi konunun uzmanlarından alacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, şehri "genç dostu kent" haline dönüştürme hedefi doğrultusunda devam eden çalışmalara Gençlik Fabrikası programı da eklendi. Proje ile 22-35 yaş arası gençler; meslek edinecekleri, kariyerlerini şekillendirecekleri veya kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri eğitimlere ücretsiz katılarak kapasitelerini geliştirme ve donanım kazanma fırsatı elde edecek. Başvuran gençler arasından programa katılmaya hak kazananlar 2 Mayıs'ta gencizmir.com üzerinden açıklanacak. Halkapınar Kurs Merkezi'nde yapılacak eğitimler, 5 Mayıs Salı günü başlayacak ve 2 buçuk ay sürecek.

Programda neler var?

Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü iş birliği ile oluşturulan programın temelini "Kahve Yapımı ve Sunumu" ve "İngilizce Dil Kursu ve Konuşma Kulübü" oluşturuyor.

Programda temel eğitimlerin yanı sıra "Dijital Alan ve Pazarlama, Dijital Okuryazarlık, İş Hayatına Giriş, Beceri Sepeti (Gider Azaltıcı Faaliyetler), Kişisel Gelişim, Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik İş Kurma" kapsamında destekleyici eğitimler yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlik Fabrikası Projesi - Son Dakika

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