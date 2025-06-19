İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden İZDENİZ Feribotlarına Yeni Ücret Tarifesi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden İZDENİZ Feribotlarına Yeni Ücret Tarifesi

19.06.2025 09:30
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 Haziran'dan itibaren İZDENİZ feribotlarında yeni ücret tarifesi uygulamaya alacak. Motosiklet ve otomobiller için indirimli geçiş saatleri belirlenecek. Pazar günleri sefer sıklığı artırılarak trafik rahatlatılacak.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZDENİZ feribotlarının ücret tarifesinde düzenlemeye gitti. UKOME'de alınan karar doğrultusunda 20 Haziran Cuma gününden itibaren motorlu taşıtlar için yeni ücret tarifesi geçerli olacak. Hafta içi günün belli saatlerinde otomobiller için indirimli ücret tarifesi uygulanmaya devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, taşınan her araç için yaklaşık dört araç taşıma bedeli kadar sübvansiyon sağlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) alınan kararla İZDENİZ bünyesindeki araba vapurlarının ücret tarifesini güncelledi. 20 Haziran Cuma günü yürürlüğe girecek yeni ücret tarifesine göre motosiklet biniş ücreti 75 TL, otomobil biniş ücreti 200 TL, orta sınıf araç biniş ücreti 400 TL, otobüs-kamyon biniş ücreti 900 TL, TIR biniş ücreti ise 1250 TL olacak. Kent içi trafiğin azaltılması amacıyla deniz ulaşımını desteklemeye devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, mevcut durumda taşınan her bir araç için yaklaşık 4 araç taşıma ücreti kadar sübvansiyon sağlıyor.

Hafta içi indirim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla yapılan ve hafta içi günün belirli saatlerini kapsayan indirim uygulaması devam edecek. Hafta içi günlerde 10.00 (dahil) – 15.40 (dahil) ile 21.00 (dahil) – 23.00 (dahil) saatleri arasındaki seferlerden; motosiklet, otomobil ve orta sınıf araçlar indirimle yararlanabilecek. Uygulama, hafta sonlarında, bayramlarda ve resmi tatillerde geçerli olmayacak. İndirimli tarifeden; motosiklet 60 TL, otomobil 170 TL, orta sınıf araçlar 350 TL'den faydalanacak.

En ucuz taşıma ücreti İzmir'de

Farklı kentlerde deniz yoluyla araç taşımacılığı yapan diğer işletmelerde uygulanan ücret tarifeleri ile karşılaştırıldığında, mil başına en düşük araç taşıma ücreti hala İzmir'de uygulanıyor. Ayrıca feribotlara biniş yapan araçlarda bulunan yolculardan da ücret alınmıyor.

Pazar günü sefer sıklığı artırıldı

Mevcut durumda pazar günleri 19: 30-23: 00 saatleri arasında Üçkuyular- Bostanlı hattında yapılan 30 dakikalık sefer programı da değişiyor. Özellikle yaz döneminde (Haziran-Eylül) yazlık tatil bölgelerinden ( Seferihisar, Güzelbahçe, Urla, Mordoğan, Karaburun, Çeşme) dönen vatandaşların kent içi trafiğe girmeden ulaşımlarının sağlanması amacıyla pazar günleri sefer sayısı 44'den 51'e çıkarıldı. 19: 30-23: 00 saatleri arasında sefer sıklığı 30 dakikadan 15 dakikaya düşürüldü.

Aylık 125 bine ulaştı

2024 yılında günlük ortalama 3 bin 723 araç sahibinin tercih ettiği Üçkuyular – Bostanlı hattındaki feribot seferlerinde toplam 1 milyon 359 bin 210 araç taşındı. Yaz aylarında artan taleple birlikte aylık ortalama taşınan araç sayısı 125 bine ulaştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden İZDENİZ Feribotlarına Yeni Ücret Tarifesi - Son Dakika

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