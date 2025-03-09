İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Zeytin Üreticisine Destek - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Zeytin Üreticisine Destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, halkalı leke hastalığı nedeniyle zarar gören Yarımada zeytinini kurtarmak için 3,6 ton bordo bulamacı dağıttı ve çiftçilere eğitimler verdi. Urla ve Karaburun'daki üreticiler, zeytin verimliliğini artırmak için desteklerden yararlanıyor.

09.03.2025 12:18  Güncelleme: 13:11
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi halkalı leke hastalığı nedeniyle bitme noktasına gelen Yarımada zeytinini hayata döndürdü. Hastalığın ürünlere zararının engellenmesi için Urla ve Karaburun'da 3,6 ton bitki ilacı olan bordo bulamacı dağıtımı yapıldı ve üreticiye eğitim verildi. Nisan ayında bölge üreticisine 2 ton bordo bulamacı daha dağıtılacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretimi artırmak ve ürün kalitesini yükseltmek amacıyla üreticiye verdiği destekler sürüyor. Zeytin ve zeytinyağı üretiminin önemli merkezlerinden Yarımada'da zeytin verimliliğini önemli ölçüde etkileyen halkalı leke hastalığına karşı başlatılan ilaçlama desteği başarılı sonuçlar vermeye başladı. Çalışmalar kapsamında bu yıl Urla'nın Kadıovacık Mahallesi ile Karaburun'un Eğlenhoca, Kösedere, İnecik mahallelerinde toplam 99 üreticiye 3 ton 630 kilogram bordo bulamacı dağıtıldı. Bordo bulamacı desteğinin yanı sıra çiftçiye doğru uygulama eğitimleri de verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, nisan ayında bölge üreticisine 2 ton bordo bulamacı daha dağıtacak.

"Doğru yöntemleri doğru zamanda uygulamak için çalışıyoruz"

Zeytinde halkalı leke hastalığı ile mücadelenin önemini anlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, "Zeytinde halkalı leke hastalığı özellikle yağışlı ve nemli geçen yıllarda zeytin ağaçlarında oluşan bir mantar hastalığı. Bu hastalık yaprak dökülmesine, bir süre sonra da verim kaybına neden oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak bu hastalığa karşı çiftçilerimize ücretsiz bordo bulamacı dağıtımı yapıyoruz. Ziraat mühendisi arkadaşlarımız üreticilerimize doğru yöntemleri doğru zamanda uygulamayı anlatarak onları bilgilendirmeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Zeytin kültürel mirasımız"

Zeytinin sadece üretim aracı değil aynı zamanda kültürel miras olduğuna da değinen Üngür, "Bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmamız ve zeytin ağaçlarımızı korumamız gerekiyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. İzmir'in tamamına baktığınızda Türkiye'deki zeytin üretiminin yüzde 18'lik bir kısmını sağlıyor. O yüzden zeytin üreticilerimize desteğimiz devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın öncülüğünde çiftçilerimizin, üreticilerimizin her sorununda yanında yer alacak, tarımsal kalkınmayı artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Halkalı leke hastalığını bitirmek üzereyiz"

Çalışmaların hastalığı bitirme noktasına getirdiğini söyleyen Urla Kadıovacık Mahalle Muhtarı Nihat Çağan, "Üç yıldır bordo bulamacı desteği alıyoruz. Verimlilik bitmek üzereyken bordo bulamacı sayesinde üretimimizi ayakta tutmayı başardık. Yine dağıtım var. Halkımız ilaçlama yapacak. Halkalı leke hastalığını bitirmek üzereyiz. Herkes ilaçlama makinası aldı, çok memnunlar. Verimliliğimiz çok yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar" şeklinde konuştu.

"Ağaçlarımız yeşermeye başladı"

Kadıovacııklı zeytin üreticisi Vahit Ercan, "Çalışmalardan memnunuz. Neticesini alıyoruz. Ağaçlarımızda yaprak kalmamıştı. İki seferdir bordo bulamacı atıyoruz, karşılığını alıyoruz. Ağaçlarımız yeşermeye başladı. Zeytinimiz bizim atadan kalma yağlı zeytin. Köyümüzün başka geliri yok, bir zeytinimiz var. İzmir Büyükşehir Belediyesi her zaman yanımızda. Köyümüzü hiç yalnız bırakmadılar" diye konuştu.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bordo bulamacı desteğinin yanı sıra zeytin üreticilerinin yaşadığı sorunları tespit edebilmek ve mücadele yöntemlerinin doğru uygulanabilmesini sağlamak için sahada çalışmalarını sürdürüyor. Üreticilere uygulamalı ve teorik eğitim veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, uygulama sonrası sahada incelemeler yaparak zeytinin son durumuyla ilgili tespit yapıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Zeytin Üreticisine Destek - Son Dakika

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