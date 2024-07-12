İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği U13 ve U15 Kız Futbol Ligi sona erdi

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile birlikte düzenlediği U13 ve U15 Kız Futbol Ligi sona erdi. İki klasmanda 21 takımın mücadele ettiği turnuvada dostluk kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki spor olanaklarını genişletmeye yönelik çalışmalara ve dostluğun kazandığı organizasyonlar düzenlemeye devam ediyor. Kız çocuklarını spora teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) iş birliğiyle düzenlenen U13 ve U15 Kız Futbol Ligi oynanan 27 maç ile tamamlandı. Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen turnuvalar boyunca U13 klasmanında 9, U15 klasmanında 12 takım mücadele etti.

Sporcuları tebrik ettiler

Rekabet dolu anların yaşandığı turnuva renkli görüntülerle sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ile İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar sporcuları tek tek tebrik ederek başarılı olan takımlara kupalarını verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentte spor yapma kültürünü yaygınlaştırmak ve sporcu yetiştirmek için önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizerek, "Kız çocuklarımızı spora teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz kız futbol ligimizi büyük bir coşkuyla tamamladık. Velilerimiz de turnuva boyunca çocuklarına ve takımlara destek vererek bu heyecana ortak oldu. Turnuvaya katılan tüm sporcuları yürekten kutluyorum. Her birine spor hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Dostluk kazandı

Genç sporcuların, yarışmacı ruhtan ziyade sportmenliği öne çıkararak oynadığı müsabakalarda sporun birleştiriciliği ve sağlıklı yaşam için oynadığı önemli rol ön planda tutuldu. Pek çok branşta uluslararası başarılar kazanan yeni sporcular yetiştirmek ve antrenman olanaklarının artırılması amacıyla yapılan karşılaşmalar, tüm takımların dostluk içinde kucaklaşmasıyla sona erdi.