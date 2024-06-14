İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ücretsiz Aktarma Teklifi Yine Reddedildi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ücretsiz Aktarma Teklifi Yine Reddedildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşımda ilk binişten itibaren 90 dakika süresince ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyacak sisteme ilişkin teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) ikinci kez reddedildi.

14.06.2024 12:49
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı toplu ulaşımda ilk binişten itibaren 90 dakika süresince ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyacak sisteme ilişkin teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) ikinci kez reddedildi. Daha önce 15 Mayıs'taki UKOME toplantısında alınan ret kararının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir kez daha gündeme taşıdığı teklife merkezi idare tarafından atanan temsilciler yine karşı çıktı.

Teklifin reddedilmesini değerlendiren Cemil Tugay, "Vazgeçmek yok. İzmirli 90 dakika hakkını istiyor. Kabul edilene kadar her UKOME toplantısına halkımızın bu talebini taşımaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın görevinin ilk 180 gününü kapsayan vaatleri arasında yer alan, toplu ulaşımda ilk binişten sonraki 90 dakika içinde ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyacak sisteme ilişkin teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) yine reddedildi.

"Vazgeçmek yok"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Toplu ulaşımda ilk binişten sonraki 90 dakika içinde ücretsiz aktarma yapılmasına olanak sağlayacak düzenleme teklifini bir kez daha UKOME Genel Kurulu'na getirdik ve teklifimiz bir kez daha merkezi idare temsilcilerinin oylarıyla reddedildi. Vazgeçmek yok. İzmirli 90 dakika hakkını istiyor. Kabul edilene kadar her UKOME toplantısına halkımızın bu talebini taşımaya devam edeceğiz" dedi.

13'e karşı 15 oyla reddedildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Tolga Çilingir yönetiminde yapılan toplantıda, "İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde hizmet veren toplu ulaşım araçlarında 12 Haziran 2024 tarih, 2024/346 No'lu UKOME Genel Kurulu Kararı ile uygulanacak olan fiyat tarifesinde yer alan; (A) Merkez İlçeler, (E) Yerleşke Otobüs, (I) Banliyö ve (K) Kısa Hatlar İZTAŞIT tarifelerinin, 90 dakika içinde yapılan aktarmalardan ücret alınmayacak şekilde düzenlenmesi" teklif edildi.

Teklif, merkezi idareyi temsil eden kurum ve kuruluşların temsilcilerinin olumsuz görüşleriyle 13'e karşı 15 oyla reddedildi. TCDD temsilcileri, ulaşım maliyetlerinin sübvansiyonunun ve ücretsiz binişlerin yasalara aykırı olduğunu savundu. Teklife ret oyu veren kurum ve kuruluşlar şunlar:

"İl Jandarma Komutanlığı, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü, TCDD Taş. A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü, DHM İşl. İzmir Adnan Menderes Havalimanı Başmüdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hiz. Düz. Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü, İzmir Bölge Liman Başkanlığı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve İzmir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ücretsiz Aktarma Teklifi Yine Reddedildi - Son Dakika

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