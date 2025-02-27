İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Öncesi İbadethanelerde Temizlik Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Öncesi İbadethanelerde Temizlik Çalışmalarını Hızlandırdı

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle camiler ve diğer ibadethanelerde temizlik çalışmalarını artırdı. İZBETON ekipleri, yıl boyunca düzenli olarak temizlik yapmayı sürdürüyor.

27.02.2025 10:38  Güncelleme: 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı öncesi camilerde temizlik çalışmalarına hız verdi. Kent genelinde düzenli olarak cami, cemevi, kilise, sinagog ve mescitlerin temizliklerini yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan ramazan ayı nedeniyle camilerde yürüttüğü temizlik çalışmalarını hızlandırdı. İZBETON ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yıl boyunca kent genelinde görevli 3 ayrı ekip tüm ilçelerde düzenli olarak cami, cemevi, kilise, sinagog ve mescitlerin temizliklerini yapıyor. Ekipler 2024 yılından itibaren 30 ilçede toplam 664 ibadethanenin temizliğini tamamladı.

Köşe bucak temizlik

Çalışmalar kapsamında ekipler, öncelikle camilerin halılarını tamamen süpürerek yıkama işlemini tamamlıyor. Tarihi camilerin ahşap aksamlarını özel deterjanlarla silen ekipler, minberden mihraba, camlardan duvarlara kadar köşe bucak temizlik yapıyor. Camilerdeki avizeler dezenfektanlarla yıkanıp siliniyor, klima, vantilatör gibi havalandırma sistemleri mikroplardan arındırılıyor.

"A'dan Z'ye temizlik"

Kent genelinde camilerin, cemevlerinin ve ibadethanelerin temizliğini yaptıklarını dile getiren İZBETON İbadethane Temizlik Ekibi Sorumlusu Özkan Çiçek, "Ramazan ayı itibarıyla camilerimizdeki temizlik çalışmalarımızı daha da artırdık. Camilerin camlarını, çerçevelerini, avizelerini, klima ve pervaneleri temizliyoruz. Halıları yıkıyoruz. Camideki her yeri A'dan Z'ye temizliyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde ibadetini yapabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, İzmir, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Öncesi İbadethanelerde Temizlik Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:24 Hollywood’un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu Hollywood'un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu
10:40 Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı başladı Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı
10:04 Paketin üzerinde yazanlar yalanmış Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti
09:43 Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı
07:46 Tarihi çağrı bugün gelebilir Diyarbakır ve Van’a dev ekranlar kuruluyor Tarihi çağrı bugün gelebilir! Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor
15:38 Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
15:30 Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor
15:13 Beyaz Saray Trump’ın elindeki morluğa açıklık getirdi Beyaz Saray Trump'ın elindeki morluğa açıklık getirdi
15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
15:00 Nagihan Karadere’den Hakan Hatipoğlu’na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın Nagihan Karadere'den Hakan Hatipoğlu'na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 11:41:40. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Öncesi İbadethanelerde Temizlik Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.