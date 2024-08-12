İzmir Büyükşehir Belediyesi Sivrisinek İlaçlamasını Drone ile Yapıyor

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan sivrisinek popülasyonu ile mücadelesini karadan ve havadan sürdürüyor. Gediz Deltası ve Küçük Menderes Havzası'nın bir bölümünde etkili ve hızlı sonuç almak için drone ile ilaçlama yapılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Vektör Mücadele Birimi, 30 ilçede 12 ay boyunca sinek ve haşereye karşı üreme alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Küresel iklim krizi ve değişen yağış rejimi nedeniyle artan sivrisinek popülasyonuna karşı yoğun bir mücadele veren ekipler, yaklaşık 300 bin noktada ilaçlama yapıyor. Etkili ve hızlı sonuç almak için insan ve makine gücünün ulaşamadığı bölgelerde günün teknolojisi ile desteklenen ilaçlama yöntemleri kullanılıyor. Sivrisineklerin en çok ürediği ve rüzgarın da etkisiyle kent merkezine taşındığı bölgelerden biri olan Gediz Deltası'nın Foça Bağarası ile birleştiği bölüm ile Küçük Menderes Havzası'nda bulunan Selçuk Pamucak'ın bir bölümünde zirai drone aracı ile biyolojik larvasitler kullanılarak ilaçlama yapılıyor. Kapasitesi 40 litre olan ve saatte 213 dekar ilaçlama yapabilen dron ekiplere büyük kolaylık sağlıyor.

"Hedefimiz insan sağlığını korumak"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Vektör Mücadele Birimi Ekip Sorumlusu Ali Eren, "Amacımız insan sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak. Bunun için özverili bir şekilde çalışıyoruz. Vektör ile yani hastalık etmeni taşıyan sivrisinek, karasinek, pire, hamamböceği, kene, fare gibi canlılara karşı etkin bir mücadele yöntemi sergiliyoruz. Tespit ettiğimiz yaklaşık 300 bin üreme noktasında ilaçlama çalışması yapıyor, yeni tespit edilen noktaları da kayıt altına alıyoruz. Özellikle insan gücünün yetersiz kaldığı uçuşa elverişli noktalarda dron teknolojisini kullanıyoruz. Bu teknoloji aracılığıyla geniş alanlarda çok kısa sürede etkin bir verim alıyoruz" dedi.

382 kişilik profesyonel ekiple yoğun mücadele

Büyükşehir Belediyesi, 30 ilçede 382 kişilik profesyonel ekiple rögarlar, süs havuzları, kuyular, çöp konteynerleri, yağmur suyu kanalları, çatı olukları, göletler, dereler gibi ortamlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Faaliyetler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı ilaçlarla yapılıyor.