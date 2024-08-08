İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Eylem Planı Hazırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Eylem Planı Hazırlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Eylem Planı Hazırlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik eylem planı hazırlıklarını sürdürüyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantıda sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalar ele alındı. Toplantıya katılan bir kedi ise sevgiyle karşılandı.

08.08.2024 13:20  Güncelleme: 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik eylem planı hazırlıklarını sürdürüyor. "Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı" kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelindi. Sokak hayvanları ile ilgili yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıda salona giren bir kedi ise katılımcılar tarafından sevgiyle karşılandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik temel değeri "yaşam hakkı" olan ve "tek sağlık" anlayışını benimseyen Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı'nın hazırlıklarını sürdürüyor. Ortak akılla yürütülen süreçte geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay'ın moderatörlüğünde ilçe belediyelerinin veteriner hekimleri ile başlayan paydaş toplantılarının ikincisi sivil toplum kuruluşları ile yapıldı. Kültürpark 4 No'lu Hol'deki Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu Başkanı Hidayet Petin ve Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe de katıldı. Toplantıyı izleyenler arasında bir sokak kedisi de vardı. Salona giren sevimli kedi toplantıya neşe kattı.

"Katkılarınız çok değerli"

Sokak hayvanlarına yönelik hizmet veren sivil toplum örgütlerinin görüş ve taleplerinin alındığı toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, eylem planına destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarına ve hayvanseverlere teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Okyay, "Birlikte olmamız, birbirimize güven duymamız son derece önemli. Bugün her bir hayvanseverin her bir sivil toplum kuruluşunun bizler için önerileri çok değerli. Süreci bütün paydaşlarla yöneteceğiz. Hem hayvanların sağlıksız ortamda yaşamasını hem de insanların bu konuda sorunlarla karşılaşmasını azaltmak zorundayız. Eylem planımız sizlerin katkılarıyla şekillenecek" dedi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, kedi, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Eylem Planı Hazırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 04:17:05. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Eylem Planı Hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement