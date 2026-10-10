İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı mezbaha tesisi ihalesini 14 Ekim\'de yapacak

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Torbalı'da hayata geçirilecek mezbaha ve et entegre tesisi için proje ihale tarihi 14 Ekim olarak belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yakından takip ettiği projeyle, bölgedeki hayvancılık potansiyelinin desteklenmesi, üretici ve tüketicilere sağlıklı, sürdürülebilir ve güvenilir hizmet sunulması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Torbalı'da kurulacak tesisle hayvan kesim işlemlerinin hijyenik, kontrollü ve mevzuata uygun koşullarda gerçekleştirilmesi sağlanacak. Etin işlenmesi, muhafazası ve sevkiyatına ilişkin süreçler tek merkezden yürütülecek. Torbalı ve çevresindeki hayvancılık faaliyetlerine hizmet vermesi planlanan tesis, bölgedeki üretim kapasitesinin desteklenmesine de katkı sunacak.

Yaklaşık 75 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvanın kesilebileceği kapasiteye sahip olacak tesiste, üretim ve işletme faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla yaklaşık 50 idari ve operasyonel personelin istihdam edilmesi öngörülüyor. Tesisin proje ihalesi, 14 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

ENTEGRE YAPI

Mezbaha ve Et Entegre Tesisi, halk sağlığını gözeten hijyenik ve kontrollü kesim koşulları sağlayacak şekilde planlandı. Tesiste büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için padok alanları, mezbaha kesim hattı, karkas depolama alanları, soğuk hava depoları ve et işleme bölümü bulunacak. Et işleme bölümünde kavurma, sucuk ve köfte üretimi yapılacak. Böylece kesim, karkas muhafazası, soğuk zincir ve et işleme süreçlerinin tek bir merkezde, entegre bir yapı içerisinde yürütülmesi sağlanacak.