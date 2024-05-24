İzmir Büyükşehir Belediyesi Üst Geçitlerdeki Arızalı Asansörleri ve Yürüyen Merdivenleri Tamir Ediyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Üst Geçitlerdeki Arızalı Asansörleri ve Yürüyen Merdivenleri Tamir Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Üst Geçitlerdeki Arızalı Asansörleri ve Yürüyen Merdivenleri Tamir Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üst geçitlerdeki arızalı yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin tamiri için özel ekip kurdu. Ekip, 7 gün 24 saat arızalı asansörleri ve yürüyen merdivenleri onarıyor, bakımını yapıyor.

24.05.2024 10:19  Güncelleme: 10:23
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, üst geçitlerdeki arızalı yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin tamiri için özel ekip kurdu. Ekip, 7 gün 24 saat arızalı asansörleri ve yürüyen merdivenleri onarıyor, bakımını yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kampanya döneminde halktan gelen talepler doğrultusunda sözünü verdiği üst geçitlerdeki asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin bakımı ile ilgili çalışmalar başladı. Başkan Cemil Tugay'ın talimatı ile özel bir teknik servis kuruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan 38 kişilik ekip, 7 gün 24 saat esasıyla 3 vardiyada hizmet vermeye başladı.

57 üst geçitte hummalı çalışma

İZELMAN A.Ş.'ye bağlı hizmet yeterlilik belgesine sahip personel, İzmir'in ana arterlerinde demiryolu ve karayolu üzerinde 57 üst geçitte bulunan 113 asansör ve 127 yürüyen merdivende yaşanabilecek teknik arızaların önüne geçmek çalışma yürütüyor.  Arıza bildiriminde hızlıca soruna müdahale eden ekipler, olası arızaları en aza indirmek yürüyen merdiven ve asansörlerin düzenli bakımını yapıyor.

"Çalışmayan yürüyen merdiven, asansör kalmayacak"

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Tesisler Bakım Onarım Şube Müdürü Sezer Vural, "Şuan üst geçitlerimizdeki yürüyen merdivenler ve asansörler yüzde 92 oranında faal durumda. Asansör ve yürüyen merdivenlerimizin tamamını çalışır halde tutmak için haftanın her günü, 24 saat çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Vandalizm en büyük problemimiz"

Yürüyen merdiven ve asansörlerin vandalizm nedeniyle zarar gördüğüne dikkat çeken Vural, "Bunun yanı sıra hırsızlık vakaları da aksamalara neden oluyor.  Kurduğumuz ekip ile birlikte arızalara anlık müdahale edebiliyor, sorunu kısa sürede çözüyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Üst Geçitlerdeki Arızalı Asansörleri ve Yürüyen Merdivenleri Tamir Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Üst Geçitlerdeki Arızalı Asansörleri ve Yürüyen Merdivenleri Tamir Ediyor - Son Dakika
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