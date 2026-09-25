İzmir Büyükşehir Belediyesi yangın verilerini itfaiye paneliyle tek ekranda topladı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi yangın verilerini itfaiye paneliyle tek ekranda topladı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi yangın verilerini itfaiye paneliyle tek ekranda topladı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangınlara hızlı müdahale için geliştirdiği İtfaiye Yönetim Paneli ile risk haritaları, araç konumları, hidrantlar ve meteorolojik verileri tek ekranda topluyor. Sistem, riskli bölgelerin analizini ve ekiplerin yönlendirilmesini hızlandırıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale etmek amacıyla geliştirdiği "İtfaiye Yönetim Paneli" ile risk haritaları, araçların anlık konumları, hidrantlar, su tankerleri, meteorolojik veriler ve uydu görüntülerini tek platformda buluşturuyor. Sistem sayesinde yangın öncesinde riskli bölgeler analiz edilirken, yangın anında ekiplerin yönlendirilmesi ve gerekli kaynakların belirlenmesi de hızlanıyor.

Saniyelerin bile kritik önem taşıdığı yangınlara karşı, itfaiyenin karar alma ve müdahale süreçleri dijital sistemlerle güçlendiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın ortak çalışmasıyla geliştirilen "İtfaiye Yönetim Paneli"; yangın risk haritalarından araçların anlık konumlarına, hidrantlardan su tankerlerine, rüzgar ve nem verilerinden uydu görüntülerine kadar çok sayıda veriyi tek ekranda buluşturuyor. Böylece ekipler, yangına müdahale ederken yalnızca olay yerini değil, yangının olası seyri ile müdahale için gerekli kaynakların konumunu da anlık olarak görebiliyor.

AKADEMİK VERİLERLE GÜÇLENDİRİLEN YANGIN RİSK HARİTASI

Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Gökhan Gündüzoğlu, sistemin temelini İzmir'e özgü hazırlanan yangın risk haritasının oluşturduğunu söyledi. Kentin doğal yapısı ve coğrafi özelliklerinin yanı sıra daha önce yapılan akademik çalışmaların da değerlendirildiğini belirten Gündüzoğlu, bu verilerin yeni bir puanlama sistemiyle bir araya getirildiğini ifade etti. Risk haritasının tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Gündüzoğlu, yangın sırasında riskli bölgelerin nasıl etkilenebileceğini analiz edebilmek amacıyla haritanın dijital bir portalla entegre edildiğini söyledi.

YANGININ SEYRİ ANLIK VERİLERLE İZLENİYOR

Sistemde internet üzerinden alınan meteorolojik verilerin de kullanıldığını belirten Gökhan Gündüzoğlu, "Yangının yayılmasını etkileyen en önemli faktörlerden biri olan iklim koşullarını anlık olarak izleyebiliyoruz. Geçmiş yangınlara ait NASA uydu verileri de sisteme entegre edildi. Ayrıca yeni çıkan yangınlardan etkilenen doğal alanların analizini anında yapabiliyoruz. Tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla geliştirilen sisteme mobil cihazlar ve tabletler üzerinden de erişilebiliyor. Güncel verilerle sürekli yenilenen sistem, ilgili tüm birimler tarafından kullanılabiliyor" bilgilerini verdi.

YANGINA MÜDAHALE TEK MERKEZDEN YÖNETİLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Planlama Şube Müdürü Şeref Kardeş, İtfaiye Yönetim Paneli'nin İzmir genelindeki itfaiye hizmetlerinin tek merkezden yönetilmesini sağlayan, coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir karar destek sistemi olduğunu söyledi. Kardeş, "Panel; olay öncesi hazırlık, olay anındaki müdahale ve olay sonrası değerlendirme süreçlerini aynı platformda buluşturuyor. Kent genelinde muhtarlara dağıtılan yangın söndürme tankerlerinin tamamını sistem üzerinden takip edebiliyoruz" dedi.

HİDRANTTAN HAVA DURUMUNA TÜM VERİLER TEK EKRANDA

Yangınlarda en önemli ihtiyaçlardan birinin su takviyesi olduğunu vurgulayan Kardeş, olay yerindeki ekiplerin suyunun tükenmesi durumunda en yakın hidrantların sistem üzerinden belirlenerek ekiplerin yönlendirildiğini aktardı. Panel üzerinden rüzgar, sıcaklık ve nem gibi meteorolojik verilerin de takip edildiğini kaydeden Kardeş, bu bilgiler sayesinde yangının yaklaşık bir saat içinde nasıl büyüyebileceğine ilişkin değerlendirmeler yapılabildiğini ifade etti. Kardeş, "Araçlar ve takviye ekiplerin anlık konumlarını da sistem üzerinden izleyebiliyoruz. Elde edilen tüm bu veriler, kriz anlarında hızlı karar alınmasını sağlıyor. Özellikle büyük orman yangınları ve afetlerde sistem önemli bir avantaj sunuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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