İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaralı kediye özel aparat takarak hayata döndürdü

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin veteriner hekimleri yaralı halde kendilerine getirilen ve sol ön bacağı parçalandığı tespit edilen sahipsiz kediyi yeniden hayata döndürdü. Bacağı başarılı bir operasyonla kesilmekten kurtarılan kediye özel bir aparat takıldı. Veterinerlerin Balım ismini verdiği sevimli kediye tedavinin ardından yuvasını açacak bir aile aranıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sahipsiz canların hayatına dokunuyor. Hayvanların bakım ve tedavilerini yapan ekipler zorlu operasyonlara da imza atıyor. PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nde gerçekleştirilen başarılı bir cerrahi operasyonun ardından sahipsiz bir kedinin bacağı kurtarıldı. Dost canlısı tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanan kediye veterinerler Balım ismini verdi.

Özel aparatla sabitlendi

Ameliyat hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Mehmet Uysal, ortopedi biriminde kedinin bacağının durumunu tespit ettiklerini belirterek, "Bacağının ciddi şekilde parçalandığını gördük. Burada sağlığına kavuşması için hemen gerekli cerrahi tedaviyi uyguladık. Bacağında parçalanan kemikleri özel bir aparatla sabitledik. Güvenli bir yöntem olduğu için bunu tercih ettik. Kedimiz 25 gündür bu şekilde tedavi altında. Bir süre sonra bu taktığımız aparatın kırıklar üzerindeki etkisine bakacağız. Bacak iyileşmiş olursa çıkaracağız. Şu anda sağlığı ile alakalı bir problemi yok. Keyfi yerinde. Bacağını nasıl kullanacağını öğreniyor diyebilirim" diye konuştu.

Şimdi sıra sıcak bir yuvada

Bu yöntemin zorlu ve maliyetli olduğunu da aktaran Uysal, "Biz böyle bir tedavi uygulamamış olsaydık kedinin bacağını ampute etmek zorunda kalacaktık. Çünkü iyileşme olasılığı çok düşük bir kırık. Biz bu şekilde şans vermek istedik. O da bizim tedavimize çok güzel bir şekilde cevap verdi. Muhtemelen de iyileşip buradan gidecek. En büyük temennimiz kendisine yuvasının kapısını açacak iyi yürekli bir aileyle birlikte buradan ayrılması" dedi.