İzmir Körfezi'nde Kirlik Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Körfezi'nde Kirlik Cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 858 bin Türk lirası para cezası uygulandığını ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

10.09.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 858 bin Türk lirası para cezası uygulandığını ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından inceleme başlatıldığı, Bakanlığa bağlı uzman ekiplerle mobil su ve atık su laboratuvarının bölgeye sevk edildiği hatırlatıldı.

Körfez'e dökülen derelerden ve atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından numuneler alındığı belirtilen açıklamada, analizler sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğüne bağlı Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesislerinin, "çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde" kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettiklerinin belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada "İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğüne 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 858 bin 610 Türk lirası idari ceza uygulandı. Ayrıca sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu." bilgisi verildi.

Öte yandan İzmir Körfezi'nde dün de deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye döndüğünün ve Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi civarında çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığının görüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, Ekonomi, Güncel, Körfez, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Körfezi'nde Kirlik Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:00 Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
11:07 Yeşil tülbent muamması Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:34 Galatasaray’da transfer krizi Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı Galatasaray'da transfer krizi! Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:53 Filip Kostic, Fenerbahçe’ye imzayı attı Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:47 Beşiktaş’tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor’a transfer oldu Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 14:03:23. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Körfezi'nde Kirlik Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement