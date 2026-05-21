İzmir Büyükşehir'den 300 Milyon Liralık Altyapı Yatırımı

21.05.2026 09:42  Güncelleme: 10:46
(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tire'de yürüttüğü yaklaşık 300 milyon liralık altyapı yatırımında çalışmaların yüzde 60'ı tamamlandı. Yağmur suyu, atık su ve içme suyu hatlarının yenilendiği projede, altyapısı biten caddelerde asfalt serimi de eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü altyapı hamlesine Tire'de devam ediyor. Özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanan taşkın, su baskını ve kötü koku sorunlarını çözmek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında ilçede yağmur suyu ve atık su hatları birbirinden ayrılıyor, ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatları yenileniyor ve modern yağmur suyu sistemleri inşa ediliyor. Yaklaşık 300 milyon liralık yatırım kapsamında çalışmaların önemli bölümü tamamlanırken, altyapısı biten caddelerde İZBETON AŞ tarafından asfalt serimi ve üstyapı düzenlemeleri de eş zamanlı yapılıyor.

DÖRT KOLDAN ÇALIŞMA

"Tire İlçesi Muhtelif Mahalleler Yağmur Suyu ve Başköy Mahallesi Atık Su Terfi Hattı İnşaatı" kapsamında Fatih, Hürriyet ve Atatürk mahallelerinde yer alan Selimiye, Mehmet Güvenay, Sadık Giz, Millet, İstasyon, Piri Reis ve Vatan caddeleri başta olmak üzere birçok noktada yoğun çalışma yürütülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü 2. Bölge Başkanlığı Kontrol Mühendisi İnşaat Yüksek Mühendisi Gülçin Eskicioğlu, Tire'nin artan nüfusuyla birlikte mevcut altyapının yetersiz kalmaya başladığını belirterek, ilçede uzun süredir yağmur suyu sorunları yaşandığını söyledi. Eskicioğlu, proje kapsamında yaklaşık 10 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı yapıldığını belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İstasyon Caddesi üzerinde kapsamlı bir üstyapı çalışması yapacak olması nedeniyle ömrünü tamamlayan içme suyu hattımızı da bu kapsamda yeniliyoruz. Atık su arıtma merkezine giden kolektör hattımızın yapımını da asfaltı yeniden bozmamak adına bu süreçte öne çektik" diye konuştu."

EKİM AYINDA TÜM İMALATLAR TAMAMLANACAK

Projede kullanılan büyük çaplı yağmur suyu hatlarının Tire'de yaşanan su baskınlarını büyük ölçüde azaltacağını belirten Eskicioğlu, iklim krizine bağlı değişen yağış rejimlerine karşı dirençli bir altyapı oluşturduklarını ifade ederek, "Yağmur suyu büyük çaplı hatlarla çok rahat şekilde dereye deşarj edilecek, atık su ise ayrı sistem üzerinden arıtma tesisine iletilecek. Sistem artık birleşik değil, ayrıştırılmış şekilde çalışacağı için taşkın ve baskınların büyük ölçüde önüne geçmiş olacağız. Yaklaşık 180 milyon liralık altyapı yatırımı sürerken üstyapı çalışmalarıyla birlikte toplam yatırım tutarı yaklaşık 300 milyon liraya ulaşacak. Ekim ayında altyapı imalatlarımızı tamamlayarak üstyapı çalışmalarını da bitirmeyi planlıyoruz. Altyapısı tamamlanan bölgelerde asfalt serimi çalışmaları da devam ediyor" dedi.

TİRE'NİN 30 YILINI GÜVENCE ALTINA ALACAĞIZ

Yapılan yatırımın yalnızca bugünün sorunlarını çözmeyeceğini vurgulayan Eskicioğlu, "Yaptığımız yağmur suyu ayrıştırma çalışmaları kapsamında karşılaştığımız eski atık su hatlarının deplasesini ve yenilenmesini de gerçekleştiriyoruz. Kullandığımız uzun ömürlü ve dayanıklı altyapı sistemi sayesinde Tire ilçemizin yaklaşık 30 yılını güvence altına almış olacağız" ifadelerini kullandı.

BAŞKÖY MAHALLESİ'NİN ATIK SU TERFİ HATTI YENİLENDİ

Küçük Menderes Havzası'nda yer alan Tire'de, 180 milyon liralık yatırımla yürütülen yaklaşık 10 kilometrelik altyapı hattı çalışmalarının yüzde 60'ı tamamlandı. Tire'deki mahallelerde sürdürülen yağmur suyu ve Başköy Mahallesi atık su terfi hattı projesi kapsamında 6,3 kilometrelik yağmur suyu hattı ile ızgara ve kutu menfez imalatları gerçekleştirildi. Projede ayrıca 1,7 kilometrelik atık su hattı ile çeşitli ızgara ve kutu menfez çalışmaları da tamamlandı.

Kaynak: ANKA

