İzmir Çeşme açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir Çeşme açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir Çeşme açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından can sallarında bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. 43 göçmen kurtarılırken, 34 göçmen ise yakalandı. Kurtarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

10.02.2024 17:24
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 43 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Öte yandan, Çeşme ilçesinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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