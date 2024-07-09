İzmir Çeşme'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 19 Kurtarıldı, 7 Ölü - Son Dakika
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İzmir Çeşme'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 19 Kurtarıldı, 7 Ölü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılan çalışma sonucunda 19 düzensiz göçmenin kurtarıldığını ve 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik helikopteri, dalış timi ve botlar sevk edildi.

09.07.2024 15:19
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde düzensiz göçmenlerin olabileceği ihbarı üzerine yapılan çalışmayla 19 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 10.47'de İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgedeki balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde başka düzensiz göçmenlerin olabileceği yönünde ihbar alındığını belirtti.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik helikopteri, sahil güvenlik dalış timi ve 4 sahil güvenlik botu sevk edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış, maalesef 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Çeşme'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 19 Kurtarıldı, 7 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Çeşme'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 19 Kurtarıldı, 7 Ölü - Son Dakika
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