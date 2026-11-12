İzmir Çiğli'de bağımlılığa dikkat çeken Yeşilay Yürüyüşü Sasalı'da yapıldı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla Yeşilay Yürüyüşü düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sasalı Kent Ormanı'ndaki yürüyüş "İzmir Sağlıklı Geleceğe Yürüyor, Bağımlılığa Hayır, Sağlıklı Yaşama Evet" sloganıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü ve Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ömer Yahşi ile Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da katıldı.

Programın sonunda katılımcılar fidan dikti.

Foça'da bilgilendirme toplantısı

Foça ilçesindeki Reha Midilli Kültür Merkezi'nde Yeşilay bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Veliler, muhtarlar, öğretmenler ve eğitim yöneticilerinin katıldığı toplantıda Ömer Yahşi, bağımlılık türleri ve Yeşilayın bu alandaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.