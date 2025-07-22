İzmir, Çinli Yatırımcılara İklim Projeleri Teklif Ediyor - Son Dakika
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İzmir, Çinli Yatırımcılara İklim Projeleri Teklif Ediyor

22.07.2025 15:42
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İzmir, iklim odaklı projelerle Çinli yatırımcılara fırsatlar sunuyor, 20,1 milyar euro yatırım hedefliyor.

İZMİR, 22 Temmuz (Xinhua) -- İzmir, iklim odaklı kentsel projeler ve uluslararası sermayeyi çekmek üzere hazırlanan teşviklerle Çinli yatırımcılara stratejik ortaklık fırsatları sunuyor.

İzmir, Avrupa Birliği'nin İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu kapsamında 2030 yılına kadar iklim nötr olmayı hedefleyen 112 Avrupa kentinden biri. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kentin bu doğrultuda 34 projenin bulunduğu kilit öneme sahip 10 tematik alana odaklanan bir yatırım portföyü geliştirdiğini ve toplam yatırım tutarının yaklaşık 20,1 milyar euroya (yaklaşık 23,3 milyar ABD doları) ulaştığını belirtti.

"Bu portföy, Çinli firmalar için uzun vadeli, çevresel ve sosyal etki yaratan bir yatırım ortamı sunuyor diye düşünüyorum" diyen Tugay, vergi muafiyetleri, uygun altyapı, araştırma ve geliştirme teşvikleri ve kolaylaştırılmış ihracat prosedürleri gibi pek çok avantaj sağladıklarını vurguladı.

Tugay, "Çinli şirketlerin sosyal sorumluluk projelerini bu kapsamla bütünleştirmesi hem yerel halkın yaşam kalitesini artıracak hem de ortak geleceğimize yönelik güçlü bir mesaj verecektir. Örneğin doğa temelli eğitim projeleri, yeşil okul bahçeleri, sürdürülebilir gıda girişimleri ve kentteki yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal programlar gibi alanlarda yapılacak işbirlikleri çok anlamlı olabilir" dedi.

Tugay, ekonomik işbirliğinin yanı sıra karşılıklı kültürel tanıtım ve tematik turizm projelerinin güçlendirilmesinin de temel hedeflerinden biri olduğuna dikkat çekti.

İpek Yolu'nun tarihi ve kültürel mirasına odaklanan kültür turizmi projeleri geliştirerek Çin'den gelen turist sayısını artırmayı hedeflediklerini de vurgulayan Tugay, "Bu çerçevede Çinli turistlere yönelik rehberlik hizmetleri ve altyapının iyileştirilmesi ve aynı zamanda gastronomi rotaları ve termal sağlık turizmine odaklanan ortak tanıtım kampanyaları en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Tugay, Çin halkını ve Çinli yatırımcı ve şirketleri hem yatırım ve ticaret için hem de derin kültürel bağlar ve uzun vadeli ortaklıkların kurulması için İzmir'e davet etti.

Kaynak: Xinhua

Cemil Tugay, Ekonomi, Turizm, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir, Çinli Yatırımcılara İklim Projeleri Teklif Ediyor - Son Dakika

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