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İzmir'de 104 düzensiz göçmen kurtarıldı, 82 göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 104 düzensiz göçmen kurtarıldı, 82 göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzensiz göçmenler kurtarıldı ve yakalandı. Seferihisar ve Çeşme açıklarında bulunan lastik bot ve can sallarında bulunan 104 düzensiz göçmen kurtarıldı. Çeşme açıklarında ise 82 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir\'de 104 düzensiz göçmen kurtarıldı, 82 göçmen yakalandı
05.01.2024 - 01:15,
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İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında 104 düzensiz göçmen kurtarıldı, 82 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Çeşme açıklarında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve yardım talebinde bulunan lastik bot ve can sallarındaki 104 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botlardaki 82 düzensiz göçmen de yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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