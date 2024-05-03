İzmir\'de 1046 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı geçiş yapmak isteyen 1046 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında nisan ayında 8 ilçede operasyon düzenledi.
Operasyonlarda; yasa dışı geçiş yapmak için hazırlık yaptıkları belirlenen 1046 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 21'i tutuklandı.
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