İzmir'de 11,5 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İzmir'de 11,5 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir\'de 11,5 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Menderes ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 11,5 kilo esrar, 7 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca ve 9 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İlgili şüpheliler gözaltına alındı.

14.02.2024 13:48
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İZMİR'in Menderes ilçesinde 11,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma yürüttü. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Menderes Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda dün Menderes ilçesinde eve operasyon gerçekleştirdi. Aramada 11,5 kilo kubar esrar, 7 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca ve 9 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

İzmir, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 11,5 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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