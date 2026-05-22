Buca'ya 22 Bin Defin Kapasiteli Mezarlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buca'ya 22 Bin Defin Kapasiteli Mezarlık

22.05.2026 09:52  Güncelleme: 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Zafer Mahallesi'nde 110 dönümlük, 22 bin defin kapasiteli yeni mezarlık alanını hizmete açtı. Metropol ilçelerin gömü ihtiyacını karşılayacak alanda iki katlı lahit mezar uygulaması da yapılacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte artan mezarlık ihtiyacını karşılamak amacıyla Buca Zafer Mahallesi'nde 110 dönümlük yeni mezarlık alanını hizmete açtı. 22 bin defin kapasitesine sahip mezarlık alanı metropol ilçelerdeki gömü ihtiyacını karşılayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte artan mezarlık ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni mezarlık alanlarını hizmete alıyor. Bu kapsamda Buca Zafer Mahallesi'nde Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsis edilen 110 dönümlük alan defin hizmetine açıldı. Metropol ilçelerde yaşayan yurttaşların hizmetine sunulan yeni mezarlık 22 bin defin kapasitesine sahip.

METROPOL İLÇELERİN MEZARLIK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Ali Kemal Elitaş, yeni alanın özellikle metropol ilçelerde yaşayan yurttaşların ihtiyacını karşılayacağını belirtti. Elitaş, "Daha önce Konak, Karabağlar, Buca, Narlıdere ve Balçova'da yaşayan yurttaşlarımızı Seferihisar ve Kemalpaşa gibi ilçelere yönlendiriyorduk. Artık tüm yurttaşlarımız cenazelerini bu alana defnedebilecek. Kara gömü dediğimiz lahitsiz defin işlemlerine başladık. Çevre düzenlemesi ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Artan nüfusu göz önünde bulundurarak yeni açtığımız mezarlık alanlarında iki katlı lahit mezar uygulamasını da hayata geçiriyoruz. Burada iki katlı lahit mezarlar da yer alacak" dedi. Elitaş, ilçe belediyeleriyle koordineli şekilde Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğünü de kaydetti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca'ya 22 Bin Defin Kapasiteli Mezarlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu o anlar kamerada Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu; o anlar kamerada
Tarsus’ta yolcu otobüsü alev aldı Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “arınma“ sözleri sonrası MYK’yı topladı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sözleri sonrası MYK'yı topladı
Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı

10:26
Onu daha önce böyle görmediniz Davul çalarak kendinden geçti
Onu daha önce böyle görmediniz! Davul çalarak kendinden geçti
10:16
Arda Turan’dan Beşiktaş cevabı
Arda Turan'dan Beşiktaş cevabı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
09:44
Kılıçdaroğlu’na ikinci şok Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
09:17
Bilgi Üniversitesi kapatıldı Binlerce öğrenci Mimar Sinan’da eğitime devam edecek
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 10:36:07. #.0.5#
SON DAKİKA: Buca'ya 22 Bin Defin Kapasiteli Mezarlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.