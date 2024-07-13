İzmir'de 12 düzensiz göçmen kurtarıldı, 62 göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 12 düzensiz göçmen kurtarıldı, 62 göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen bottaki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı, Urla'daki koyda ise 62 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, Dikili açıklarında motor arızası yaşayan lastik botun yardım talebi üzerine harekete geçti ve 12 düzensiz göçmeni kurtardı. Aynı gün Urla'da ise 62 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

13.07.2024 03:13
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen bottaki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı, Urla'daki koyda ise 62 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler lastik bottaki 1'i çocuk 12 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Urla'daki Mersinli Koyu'nda ise 11'i çocuk 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 12 düzensiz göçmen kurtarıldı, 62 göçmen yakalandı - Son Dakika

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