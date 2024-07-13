İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen bottaki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı, Urla'daki koyda ise 62 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekip sevk edildi.
Ekipler lastik bottaki 1'i çocuk 12 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Urla'daki Mersinli Koyu'nda ise 11'i çocuk 62 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de 12 düzensiz göçmen kurtarıldı, 62 göçmen yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?