İzmir'de 15 Temmuz anma etkinlikleri başlıyor

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, şehit ve gazi aileleri ziyaret edilecek, tüm camilerde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulacak, çeşitli organizasyonlar gerçekleştirilecek.

Darbe girişiminin yıl dönümünde, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığının vurgulanması amacıyla hazırlanan etkinlikler, İzmir Valisi Süleyman Elban'ın himayesinde kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla yürütülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Elban, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün milletin hafızasında yalnızca bir tarih değil, bağımsızlığa, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığının simgesi olduğunu belirtti.

Bu anlamlı günün yıl dönümünde gerçekleştirilecek etkinliklerin aynı ruhu yaşatmak amacıyla titizlikle hazırlandığını aktaran Elban, şunları kaydetti:

"İl genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşların ortak katkısıyla oluşturulan program, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin, kahraman gazilerin ve 15 Temmuz gecesi iradesine sahip çıkarak destansı bir duruş sergileyen milletin fedakarlığını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Bu ortak mücadelenin unutulmaması gerekiyor."

Elban, İzmirlileri Konak Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek anma programına davet etti.