15 Temmuz Fotoğraf Sergisi İzmir'de Açıldı - Son Dakika
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15 Temmuz Fotoğraf Sergisi İzmir'de Açıldı

15 Temmuz Fotoğraf Sergisi İzmir\'de Açıldı
14.07.2026 17:01
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İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde hazırlanan "Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" ziyarete açıldı.

İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde hazırlanan "Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" ziyarete açıldı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki sergide, çoğunluğunu Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflar yer aldı.

Açılışta konuşan Vali Süleyman Elban, darbe girişiminin 10. yılı kapsamında düzenlenen etkinliklerle vatandaşların duygu dünyasında o gecenin hatırasını diri tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Türk milletinin 15 Temmuz'da tarihinde görmediği bir ihanetle karşı karşıya kaldığını belirten Elban, kalkışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve milletin ferasetiyle püskürtüldüğünü ifade etti.

Elban, darbe girişiminde bulunanların milletin kendisine emanet ettiği uçakları, uçaksavarları, topları, mermileri milletin üzerinde acımasızca kullandığını kaydederek, milletin ise zaferi sadece bedeni ve yüreğiyle mücadele ederek kazandığını, bu kahramanlık mücadelesini sürekli anlatmak ve hafızada canlı tutmak gerektiğini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehtap Kaya da Türkiye'nin 6 önemli havalimanında eş zamanlı açılan sergideki her fotoğrafın, milletin sarsılmaz bağlılığının güçlü birer hafıza kaydı niteliğinde olduğunu ifade etti.

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tuna ise 15 Temmuz'un korkuya karşı cesaretin, ihanete karşı sadakatin ve milli iradenin kazandığı bir zafer olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından sergi gezildi.

Sergi, 21 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi İzmir'de Açıldı - Son Dakika

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