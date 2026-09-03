İzmir'de 16 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren polis, 2 şüpheliyi tutuklattı
İzmir'de narkotik ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine iki aracı takibe aldı. Bornova ve Konak'ta durdurulan araçlarda 16 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İzmir'de 16 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen 2 araç takibe alındı. Bornova ve Konak ilçelerinde durdurulan iki araçta 16 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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