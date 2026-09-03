İzmir'de 16 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren polis, 2 şüpheliyi tutuklattı - Son Dakika
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İzmir'de 16 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren polis, 2 şüpheliyi tutuklattı

İzmir\'de 16 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren polis, 2 şüpheliyi tutuklattı
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İzmir'de narkotik ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine iki aracı takibe aldı. Bornova ve Konak'ta durdurulan araçlarda 16 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de 16 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen 2 araç takibe alındı. Bornova ve Konak ilçelerinde durdurulan iki araçta 16 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 16 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren polis, 2 şüpheliyi tutuklattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 16 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren polis, 2 şüpheliyi tutuklattı - Son Dakika
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