İzmir'de 17'si çocuk 87 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kaçakçı gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de 17'si çocuk 87 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kaçakçı gözaltına alındı

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İzmir\'de 17\'si çocuk 87 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kaçakçı gözaltına alındı
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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında lastik bottaki 47, Urla ilçesinde karada ise 40 düzensiz göçmen yakalandı. Urla'da 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen 87 göçmenin 17'si çocuk.

İzmir'in Karaburun ve Urla ilçelerinde 17'si çocuk 87 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Urla ilçesinde kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler 14'ü çocuk 40 düzensiz göçmeni yakaladı, 3 göçmen kaçakçısını gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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