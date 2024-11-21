İzmir\'de 2,4 Milyon Makaron Ele Geçirildi

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İzmir'de içi doldurulmuş 2 milyon 436 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Bornova ilçesinde bir tır ve dorsesinde arama gerçekleştirdi.

Aramada, temizlik malzemesi kolilerinin içerisine gizlenen ve piyasa değeri 4 milyon lira olduğu öğrenilen içi doldurulmuş 2 milyon 436 bin makaron ele geçirildi.

Ekiplerin olayla ilgili gözaltına aldığı 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.