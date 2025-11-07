İzmir'de 2. Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali Açıldı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kültürpark'ta düzenlenen 2'nci Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali'nin açılışında, kenti yeşillendirme ve yerel üreticiyi destekleme kararlılıklarını vurguladı. Tugay, "Çiçekçilik, bacasız sanayi… İstihdam ve gelir potansiyelini daha da büyütmeliyiz. Bu sektörü şehrimizin kalkınmasında lokomotif yapmalıyız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kültürpark'ta bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali'nin açılış törenine ev sahipliği yaptı. Tugay, konuşmasında balkon bahçeciliğini yaşam kültürüne dönüştürmeyi ve İzmir'in "yeşil yüzünü güldürmeyi" hedeflediklerini söyledi.

Tugay, "Festivalimizi aynı yıl içinde ikinci kez düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu etkinlik, balkon bahçeciliğini ve kentsel tarımı yaygınlaştırma hedefimizin bir sonucu. Doğayla bağımızı güçlendiriyoruz. İzmir'in her köşesini çiçek gibi yapacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak istiyoruz ki yaşam alanlarımız, üreticilerimizin emekleriyle çiçeklensin" dedi.

Festivalde 35 yerel üretici ve 5 kooperatifin yer aldığını belirten Tugay, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Yerel üreticilerimizle tüketicilerimiz burada aracısız buluşacak. Emekler, hak ettiği değeri görecek. Tüketiciler de daha ekonomik koşullarda alışveriş yapacak. Festivale toplam 35 yerel üreticimiz katılıyor. Bunlar arasında beş de kooperatifimiz var. Ödemiş Bademli, Bayındır, Tire Derebaşı, Kadifekale ve Bademler kooperatifleri burada.

Kooperatiflerimizin çabalarıyla İzmir, Türkiye lideri oldu. Dış mekan süs bitkileri üretim ve ihracatında ülke birincisiyiz. İzmir'de 1.270 hektarlık alanda toplam 208,4 milyon adet dış mekan süs bitkisi üretiliyor. Bunun ilçelere dağılımında Bayındır ve Ödemiş öne çıkıyor. Üretim alanında Türkiye'nin yüzde 31,9'unu, üretim miktarında ise yüzde 38,8'ini karşılıyoruz. Çiçekçilik, bacasız sanayi… İstihdam ve gelir potansiyelini daha da büyütmeliyiz. Bu sektörü şehrimizin kalkınmasında lokomotif yapmalıyız.

"Parklarda kimyasal yerine doğal gübreler kullanıyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Tarım sektörünü destekliyoruz. Zorlukları biliyoruz. Girdi maliyetleri yüksek, üreticinin emeği çoğu zaman karşılık bulamıyor. Ama üreticimiz direniyor, toprağını terk etmiyor. İşte bu festival, onların emeğine teşekkürdür. Üreticimizin yanında olmaya, onları güçlendirmeye devam edeceğiz.

Bir yandan da iklim krizi, çevre felaketleri, doğal afet gerçekleri var. Doğa, tüm nimetlerini cömertçe sunuyor. Oysa insan, çoğu zaman aklı, bilimi, vicdanı geri plana atıyor. Doğa, yaşam demek. Yaşama sahip çıkmamız gerekiyor. En değerli varlığımız suyu çok dikkatli kullanmak zorundayız. Belediye olarak İzmir'de bu konuda zihniyet dönüşümünü başlattık. Parklarımızda akıllı sulama sistemiyle tüketimi yüzde 30 düşürdük. Kent peyzajında kurakçıl bitki ve yer örtücülere ağırlık veriyoruz. Parklarımızdan çıkan yeşil atıkları ise biyokömür ve komposta dönüştürüyoruz. Parklarda kimyasal yerine doğal gübreler kullanıyoruz.

"İzmir'e çiçekler, bize ise çok çalışmak yakışıyor"

Kültürpark, göz bebeğimiz. Bu yılın ilk gününde mesaime, Kültürpark'ta ağaç dikerek başlamıştım. Bütün yılın böyle devam etmesi niyetindeydim. Öyle de oluyor. Kültürpark'ın, ikinci yüzyılını adına yakışır şekilde karşılaması için çalışıyoruz. Yeni ağaçlar ve çalılar diktik. Budama, gençleştirme, temizlik çalışmaları yaptık. Kentin diğer parklarını da çiçek gibi yapıyoruz.

Festivalimizdeki her bitkinin, bizlere doğayı koruma sorumluluğunu hatırlatmasını diliyorum. Şimdi, yeşille ve eğlenceyle buluştuğumuz 3 gün bizi bekliyor. İlham veren atölyeler, sergiler ve konserler olacak. Aileler, çocuklarıyla birlikte, keyifli bir hafta sonu geçirecek. Tüm İzmirlileri, festivale davet ediyorum. Gelin, balkonlarınızı ve hayatınızı çiçeklendirin. Bu güzel organizasyonu hayata geçiren mesai arkadaşlarıma, üreticilerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Festivalimizi her yıl daha da büyüteceğiz. Çünkü İzmir'e çiçekler, bize ise çok çalışmak yakışıyor."